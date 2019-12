Probabili formazioni Juventus Lazio/ Diretta tv: Szczesny ce la fa? (Supercoppa 2019)

Siamo finalmente arrivato all’appuntamento con la Supercoppa Italiana 2019: con le probabili formazioni di Juventus Lazio analizziamo allora le scelte dei due allenatori per la partita che assegna il primo trofeo nazionale della stagione, e che per il secondo anno consecutivo si gioca in Arabia Saudita ma, questa volta, allo stadio dell’Università Re Sa’Ud di Riyad. I bianconeri, vincitori dell’ultimo scudetto, sfidano i biancocelesti che hanno messo in bacheca la Coppa Italia spezzando la striscia di quattro successi della Vecchia Signora; una sfida che si è giocata solo due settimane fa in campionato e ha visto la Lazio vincere 3-1 all’Olimpico, portandosi a soli 3 punti dalla Juventus e dalla vetta del campionato, visto che nel frattempo i bianconeri hanno agganciato l’Inter. Sarà una partita interessante, della quale possiamo appunto valutare gli undici che si affronteranno domenica 22 dicembre alle ore 17:45, ora italiana; leggiamo insieme le probabili formazioni di Juventus Lazio provando a indovinare chi sarà scelto da Maurizio Sarri e Simone Inzaghi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Juventus Lazio vi dovrete rivolgere alla televisione di stato: è su Rai Uno infatti che sarà mandata in onda la Supercoppa Italiana 2019, con la possibilità di seguire questa partita anche alta definizione e naturalmente in diretta streaming video grazie al servizio fornito dalla stessa emittente. Potrete collegarvi al sito www.raiplay.it e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

I DUBBI DI SARRI

Sono tre i dubbi di Maurizio Sarri nelle probabili formazioni di Juventus Lazio: quello che stuzzica maggiormente la fantasia dei tifosi riguarda come sempre il tridente, ma questa volta a causa delle capacità della Lazio di ripartire in contropiede dovrebbe vincere la soluzione con Bernardeschi, che non a caso ha riposato mercoledì a Genova. A questo punto si apre il ballottaggio tra Dybala e Higuain, con la Joya che sembra partire leggermente in vantaggio; tengono poi banco le condizioni di Szczesny e Alex Sandro ma per entrambi regna l’ottimismo, dunque i due si apprestano a partire titolari con Buffon e De Sciglio che sono preallertati. Al centro della difesa si rivede De Ligt che farà coppia con Bonucci, a destra torna Cuadrado; per quanto riguarda il centrocampo, ad affiancare la regia di Pjanic dovrebbero essere Bentancur (che era squalificato a Marassi) e Matuidi. E’ tornato a disposizione anche Douglas Costa, una soluzione interessante che però Sarri potrebbe utilizzare solo nel secondo tempo, passando al 4-3-3 in corso d’opera per sfruttare velocità e guizzi del brasiliano.

LE SCELTE DI INZAGHI

Inzaghi ha preparato Juventus Lazio avendo in mente la sua consueta formazione: l’allenatore biancoceleste di fatto deve sciogliere un solo nodo, ovvero decidere chi mandare in campo tra Patric e Luiz Felipe per completare la difesa. L’italo-brasiliano è favorito per affiancare Acerbi e Stefan Radu, con Strakosha in porta; dissipato questo dubbio il resto dell’undici capitolino non ha segreti ed è giusto così, vista la straordinaria striscia con il quale arriva a giocarsi la Supercoppa. Vedremo Manuel Lazzari e Lulic sulle fasce laterali, con Lucas Leiva a fare da perno centrale in mezzo al campo e la grande qualità di due mezzali come Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, tra i principali segreti della Lazio che sta volando in campionato. Davanti Immobile è chiaramente sicurissimo di giocare, al suo fianco Joaquin Correa è in largo vantaggio su un Caicedo che si sta confermando straordinario finalizzatore negli ultimi minuti, e che anche per questo sarebbe il jolly in uscita dalla panchina per provare a prendersi il trofeo.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio, Emre Can, Portanova, Rabiot, Ramsey, Douglas Costa, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Chiellini, Khedira

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; J. Correa, Immobile

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Cataldi, Va. Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Vavro, Marusic, J. Lukaku



© RIPRODUZIONE RISERVATA