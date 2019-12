Probabili formazioni Juventus Lazio/ Quote, solo certezze per Inzaghi (Supercoppa)

Eccoci alla tanto attesa finale della Supercoppa Italiana, che verrà disputata oggi alle ore 17,45 a Riyad tra Juventus e Lazio, le cui probabili formazioni sono ora oggetto di grande discussione. Se infatti anche alla vigilia di questa prestigiosissima finale, vi erano ben pochi dubbi e perplessità su quali sarebbero state le mosse di Inzaghi, sulle scelte di Sarri per le probabili formazioni di Juventus e Lazio vi è ancora molta confusione. Ad appassionare i tifosi della Vecchia Signora è certo l’ipotesi che il tecnico possa schierare i suoi non seguendo l’ormai classico 4-3-1-2: vi sarebbe dunque spazio per un tridente delle meraviglie con Ronaldo, Dybala e Higuain, che pure abbiamo già ammirato solo pochi giorni fa nel match di Serie A tra i bianconeri e la Sampdoria. Pure a poche ore dal fischio d’inizio è ben difficile immaginare quali saranno le mosse di Maurizio Sarri, che pure potrebbe lasciare l’ipotesi del tridente magari per la ripresa della finale della Supercoppa Italiana. Andiamo allora a vedere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

In vista della finale di Supercoppa Italiana, certo non possiamo non considerare anche il pronostico, che pure alla vigilia vede la Vecchia Signora appena favorita. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha fissato a 2,10 il successo della Juventus, contro il più elevato 3,65 per la Lazio: il pari vale invece 3,25.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

LE MOSSE DI SARRI

Primo dubbio per Maurizio Sarri per fissare le probabili formazioni di Juventus e Lazio arriva dall’attacco: tridente si o no? Noi optiamo per il No almeno dal primo minuto, mentre in extremis, basterebbe un cambio per passare dal duo offensivo Dybala-Cr7 (supportati da Bernardeschi), per passare al trittico con Gonzalo Higuain in avanti. In ogni caso nella mediana a tre della Vecchia signora sarà Miralem Pjanic il titolare confermato, con al fianco Matuidi e Bentancur, visto che Khedira è fuori dai giochi. Per la difesa vi sarà poi spazio per Bonucci e De Ligt al centro ma pure per il duo Cuadrado-Alex Sandro ai lati (anche se il brasiliano non ha raggiunto la piena forma). Tra i pali pare pronto Szczesny, ma ricordiamo che il polacco ha già saltato le ultime due partite per un problema alla spalle e Buffon è stato messo in pre allarme per precauzione.

LE SCELTE DI INZAGHI

Pure alla vigilia del match, non vi sono grandi dubbi che si accendono nello spogliatoio di Inzaghi per le probabili formazioni di Juventus Lazio: fissato il 3-5-2, vi sarà naturalmente spazio solo per i titolari per fronteggiare la Vecchia Signora (che pure fa meno paura dopo il 3-1 inferto lo scorso 7 dicembre). Ecco che allora in difesa le maglie sono già state consegnate a Strakosha tra i pali, come pure a Luiz Felipe, Radu e all’inossidabile Acerbi. Pure in mediana non avremo sorprese e troveremo Lazzari e Lulic ai lati, mentre al centro il trittico sarà formato da Milikovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto (pienamente ristabilito). Unico ballottaggio che allora potrebbe accendersi in casa dei biancocelesti è in attacco, tra Correa e Caicedo: il primo è al momento il favorito per affiancare Ciro Immobile dal primo minuto questa sera.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi; 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo Allenatore: Maurizio Sarri

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 S. Radu; 29 M. Lazzari, 21 S. Milinkovic-Savic, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 J. Correa, 17 Immobile Allenatore: Simone Inzaghi



