Probabili formazioni Juventus Milan/ Diretta tv: Pioli senza Zlatan Ibrahimovic

Pubblicità

Juventus Milan si giocherà domani sera alle ore 21.00 tra le mura deserte dell’Allianz Stadium: le due formazioni infatti daranno vista alla tanto attesa semifinale di ritorno della Coppa Italia, match da cui il grande calcio italiano ripartirà. E’ dunque match da non perdere: finalmente gli appassionati interromperanno il lungo digiuno e lo faranno con una sfida dalla storia leggendaria: e che pure porta in palio una posta preziosa, il biglietto per la finale della Coppa Italia, che occorrerà il prossimo 17 giugno. Ecco perchè sia Sarri che Pioli, per disegnare le probabili formazioni di Juventus e Milan domani non potranno commettere errori: pure non sarà facilissimo per loro fissare l’11. Ad oggi sono stati davvero pochi gli allenamenti vissuti in maniera congiunta e in entrambi gli spogliatoio si contano assenze importanti, non ultima quella di Zlatan Ibrahimovic, che certo sarebbe stato elemento ben utile per i rossoneri per recuperare l’1-1 da cui domani sera si partirà. Andiamo dunque ad esaminare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che la diretta tv di Juventus Milan sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, come da tradizione per le partite di cartello nelle fasi decisive della Coppa Italia. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite sito oppure applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

LE MOSSE DI SARRI

Pubblicità

Per il big match con cui ripartirà il calcio italiano dopo la sosta per l’emergenza sanitaria, certo Sarri ripartirà dal classico 4-3-3 cui però potrebbe non esserci dal primo minuto Gonzalo Higuain, che si è infortunato solo pochi giorni fa. Pure per l’attacco della Vecchia Signora si faranno trovare pronti Paulo Dybala (messosi alle spalle l’esperienza del coronavirus) e Cristiano Ronaldo, con Douglas Costa a completare il terzetto. In media vi sarà dunque spazio dal primo minuto per Matuidi e Khedira, mentre in cabina di regia Bentancur potrebbe venir preferito a Pjanic, ormai sulla piazza del mercato. Solide certezze per la difesa bianconera, con Alex Sandro e Cuadrado (favorito a Danilo) ai lati e la coppia Chiellini-Bonucci al centro: Buffon sarà tra i pali.

LE SCELTE DI PIOLI

Dovrebbe essere invece il 4-2-3-1 il modulo di partenza di Stefano Pioli che domani, oltre alla nota assenza di Ibrahimovic, pure dovrà fare a meno di Theo Hernandez. Ecco che allora domani a Torino il tecnico rossonero dovrebbe puntare sulla coppia di esterni Conti-Calabria in difesa, con Romagnoli e Kjaer titolari al centro del reparto. Saranno poi maglie già consegnate a Kessie e Bennacer nella mediana a due mentre Paquetà dovrebbe agire in avanti sulla trequarti, alle spalle di Ante Rebic prima punta. Ad agire come mezzali sull’esterno saranno dal primo minuto Calhanoglu e l’uomo di mercato Jack Bonaventura.

IL TABELLINO

Pubblicità

JUVENTUS (4-3-3): 77 Buffon; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 A. Sandro; 6 Khedira, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 11 D Costa, 7 C Ronaldo, 10 Dybala All. Sarri

MILAN (4-2-3-1): 99 G Donnarumma; 12 Comti, 13 Romagnoli, 4 Kjaer, 2 Calabria; 79 Kessie, 4 Bennacer; 10 Calhanoglu, 39 Paquetà, 5 Bonaventura; 18 Rebic. All. Pioli



© RIPRODUZIONE RISERVATA