Scambio Arthur-Pjanic/ Calciomercato, a che punto sono Juventus e Barcellona?

Lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur Melo è uno dei temi caldi del calciomercato: coinvolge naturalmente Juventus e Barcellona e sarebbe sostanzialmente un affare “alla pari”, utile ad entrambe le società per sistemare qualche voce nel bilancio. Uno dei motivi per cui entrambe le sponde starebbero insistendo per provare a chiudere l’operazione, ma in questo momento ci sono tanti punti di domanda aperti: non è ancora chiaro quale sia la posizione delle parti, se eventualmente Mattia De Sciglio possa rientrare nell’affare o rappresenti una voce a se stante e se davvero siamo alla stretta finale. A livello tecnico abbiamo già parlato della cosa, così come del fatto che il Barcellona considera per il momento il solo Arthur come moneta di scambio: gli altri prospetti infatti sono tutti, potenzialmente, in orbita Inter per arrivare a Lautaro Martinez.

L’unico altro calciatore che potrebbe partire verso Torino è Jean-Clair Todibo, il giovane difensore centrale che è in prestito allo Schalke 04 e sul quale la Juventus ha messo gli occhi; i bianconeri però non sono i soli ad aver fiutato un possibile colpo e, infatti, l’Everton di Carlo Ancelotti sembrerebbe aver bruciato la concorrenza assicurandosi le prestazioni del francese per la prossima stagione. Si era eventualmente ragionato su Nélson Semedo o Junior Firpo, sul possibile ritorno alla Juventus di Arturo Vidal ma una cosa sembra essere chiara: se Arthur Melo dovesse decidersi ad accettare i campioni d’Italia la trattativa si chiuderà in questo modo, senza altri giocatori coinvolti. Altrimenti, ovviamente, per arrivare a Pjanic il Barcellona dovrà presentare altri cartellini o pagare cash (il che sarà complicato).

SCAMBIO ARTHUR-PJANIC: A CHE PUNTO SIAMO?

Dicevamo però che in questo momento non è affatto semplice capire lo stato dei lavori: in Italia (Tuttosport) la versione vuole un pressing di Fabio Paratici talmente insistente da aver quasi preso per sfinimento il povero centrocampista brasiliano, che si starebbe decidendo positivamente circa un trasferimento nella nostra Serie A. Dalla Spagna (ESPN Deportes) arrivano le dichiarazioni dell’entourage di Arthur e la voce è netta, il giocatore resterà al 100% al Barcellona e non vede motivi per andare in Italia. Dove sta la verità? È chiaro che lo staff del verdeoro non possa dire esplicitamente “sì, Arthur vuole lasciare” perché questo metterebbe il Barcellona nella condizione di far crollare il prezzo, e la Juventus con il coltello dalla parte del manico; così come non sarebbe ideale per la Juventus ammettere di non avere assolutamente avvicinato l’obiettivo.

Facile allora che si sia ancora in una fase di stallo: Arthur Melo sta bene al Barcellona così come Pjanic sta bene alla Juventus, ma il calciomercato li spinge verso un’altra squadra che, almeno per blasone e possibilità, è certamente gradita. Questo al netto di eventuali spazi nella formazione titolare, ma sia per il brasiliano che per il bosniaco ci sarebbero ampie garanzie almeno a bocce ferme; chiaro che poi questo dipenderebbe da altri eventuali acquisti o da quello che succederà nella preparazione della stagione. Se proprio dovessimo fare un riassunto secco, diremmo che davvero l’ultima tessera del mosaico sarebbe l’assenso di Arthur a passare alla Juventus; se davvero sarà così però lo dovremo vedere più avanti, magari quando in Italia e Spagna si sarà ricominciato a giocare.



