Probabili formazioni Juventus Sampdoria/ Diretta tv: debutta Arthur (Serie A)

Juventus Sampdoria si giocherà domani alle ore 20.45, quando le due formazioni daranno vita al posticipo serale della prima giornata per il nuovo campionato di Serie A 2020-2021. Naturalmente dunque è grande la curiosità per scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori circa le probabili formazioni di Juventus Sampdoria, sfida che nemmeno due mesi fa aveva dato ai bianconeri la certezza matematica della conquista dello scudetto con Maurizio Sarri e oggi prevede invece il debutto di Andrea Pirlo, che dovrà subito affrontare un veterano delle panchine come Claudio Ranieri, che cercherà il risultato a sorpresa per dare alla Sampdoria la prima gioia del nuovo campionato. Tutto questo considerato, andiamo quindi adesso senza indugio a scoprire tutte le notizie alla vigilia per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

Possiamo ricordare nel frattempo che la diretta tv di Juventus Sampdoria sarà garantita a tutti gli abbonati ai canali sportivi della piattaforma Sky, i quali avranno dunque a disposizione anche la diretta streaming video che sarà loro assicurata tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE MOSSE DI PIRLO

Quali potrebbero dunque essere le prime scelte di Andrea Pirlo, nelle probabili formazioni di Juventus Sampdoria? Tenuto conto delle assenze di Bernardeschi e De Ligt, entrambi infortunati, e che pure Dybala è acciaccato, ecco che in difesa vedremo la più classica coppia centrale Bonucci-Chiellini davanti a Szczesny, mentre in attacco debutterà subito dal primo minuto Kulusevski, al fianco di Cristiano Ronaldo schierato da prima punta e di Douglas Costa, che dovrebbe essere il favorito per completare il tridente nel 4-3-3 della Juventus. Tornando alla difesa, dobbiamo ancora citare i due terzini, che dovrebbero essere Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra, anche se il colombiano potrebbe pure avanzare in attacco, al posto di Costa e con De Sciglio schierato in difesa. Infine il terzetto di centrocampo, dove ci aspettiamo il debutto del nuovo acquisto Arthur al fianco di Bentancur e Rabiot.

LE SCELTE DI RANIERI

Sulla sponda blucerchiata, le probabili formazioni di Juventus Sampdoria dovrebbero riservarci per Claudio Ranieri il collaudato e solido 4-4-2 con il quale provare ad uscire indenni dallo Stadium. Ecco dunque che in porta ci sarà l’ex Audero; davanti a lui la linea a quattro sarà formata da Bereszynski a destra, Yoshida e Tonelli oppure Colley centrali ed Augello terzino sinistro; a centrocampo segnaliamo un possibile ballottaggio a destra fra il più aggressivo Ramirez e il più difensivo Depaoli, per il resto i titolari dovrebbero essere Thorsby, Ekdal e Jankto; in attacco invece la certezza è il veterano e grande ex Quagliarella, al cui fianco si annuncia davvero incerto il ballottaggio fra Bonazzoli e Gabbiadini per l’ultima maglia a disposizione. Ricordiamo infine che nella Sampdoria sarà squalificato il giovane Askildsen.

TABELLINO JUVENTUS SAMPDORIA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Arthur, Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. All. Pirlo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Pellegrini, Rugani, Demiral, De Sciglio, Danilo, McKennie, Ramsey, Khedira, Pjaca, Dybala.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bernardeschi, De Ligt.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. All. Ranieri.

A disposizione: Ravaglia, Depaoli, Ferrari, Murru, Chabot, Colley, Damsgaard, Vieira, Leris, Gabbiadini, La Gumina.

Squalificati: Askildsen.

Indisponibili: nessuno.



