Probabili formazioni Juventus Sassuolo/ Diretta tv, si rivede Kean? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Sassuolo vogliamo parlare delle scelte che i due allenatori opereranno giovedì 10 febbraio: alle ore 21:00 si gioca per i quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022, una gara secca nella quale i bianconeri – reduci dalla vittoria contro il Verona – partono chiaramente favoriti, ma dovranno ovviamente fare attenzione all’avversaria neroverde che ha ben poco da perdere, e sa che questi 90 minuti potrebbero essere utili per replicare la straordinaria vittoria in campionato (sempre qui) e rialzare la testa dopo l’ultima batosta subita.

Domenica infatti il Sassuolo ha perso 4-0 a Marassi contro la Sampdoria; per Alessio Dionisi un duro colpo che ha confermato alcune difficoltà strutturali, adesso però sarà interessante scoprire come andranno le cose contro una Juventus che nel frattempo si è ripresa il quarto posto in classifica, e che in Coppa Italia difende il titolo vinto con Andrea Pirlo lo scorso anno. Mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera, possiamo provare a fare qualche rapida valutazione circa gli 11 giocatori da una parte e dall’altra, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Sassuolo.

DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Juventus Sassuolo sarà su Canale 5: come ormai noto, in questa stagione è Mediaset a trasmettere tutte le partite di Coppa Italia e questo quarto di finale all’Allianz Stadium non farà eccezione. Appuntamento dunque in chiaro per tutti, con la possibilità – in assenza di un televisore – di accedere senza costi aggiuntivi al servizio di diretta streaming video, che sarà infatti attivabile grazie alla stessa emittente che metterà a disposizione il sito o l’app ufficiali di Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

GLI 11 DI ALLEGRI

Nuovi acquisti confermati per Juventus Sassuolo? Probabilmente no: Massimiliano Allegri studia un’altra formula per far riposare Vlahovic e Zakaria, già decisivi contro il Verona. Partiamo però dalla porta, dove Perin prenderà il posto di Szczesny; rispetto a domenica sera tornano titolari, molto probabilmente, Bonucci come centrale al fianco di Rugani (ma Chiellini non parte battuto) e Luca Pellegrini che occuperà la corsia sinistra. Poi, il terzino destro potrebbe essere De Sciglio: questo perché il piano di Allegri sarebbe quello di avanzare la posizione di Cuadrado e farlo giocare laterale alto nel tridente. A centrocampo, McKennie e Locatelli (grande ex, che era squalificato in campionato) avranno due maglie, la terza potrebbe a questo punto essere di un Arthur in crescita e con maggiore fiducia nei suoi confronti e nei propri mezzi; davanti invece può tornare titolare Kean, che andrebbe a completare un reparto con Cuadrado e Bernardeschi. In alternativa, la soluzione con la conferma di Dybala e lo spostamento di Morata al centro: a questo punto, inevitabilmente, Cuadrado giocherebbe da terzino destro.

LE SCELTE DI DIONISI

Dionisi conferma il 4-2-3-1 nelle probabili formazioni di Juventus Sassuolo, ma logicamente potrebbe cambiare qualche elemento rispetto a domenica. Scopriamo come: il turnover non dovrebbe essere troppo ampio, per esempio in attacco potremmo comunque vedere uno tra Scamacca e Raspadori, davanti o a supporto di Defrel che scalpita per una maglia da titolare. Dovrebbe esserci Domenico Berardi, da valutare invece Hamed Traoré che può anche lasciare spazio a Ciervo, arrivato a gennaio dalla Sampdoria (ma via Roma, proprietaria del cartellino). A centrocampo, uno tra Maxime Lopez e Frattesi va verso la conferma; a cercare spazio sono allora Matheus Henrique e Harroui, qui uno dei due potrebbe essere titolare nel quarto di Coppa Italia. In difesa invece da valutare Consigli, che può riposare e far giocare Pegolo; davanti al portiere ci aspettiamo Ayhan con Chiriches o più probabilmente Gian Marco Ferrari, Toljan opererà sulla corsia destra con Kyriakopoulos che dovrebbe essere confermato sull’altro versante.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS SASSUOLO

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Lu. Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Cuadrado, Kean, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Harroui; D.Berardi, Raspadori, Ciervo; Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi



