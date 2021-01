Probabili formazioni Juventus Spal/ Quote, Paloschi sarà jolly dalla panchina?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL: CHI IN CAMPO A TORINO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Juventus Spal, sfida in programma questa sera all’Allianz Stadium alle ore 20.45, valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Pirlo come di Marino per questa partita che potrebbe riservarci grandi sorprese. Se dopo anche la vittoria della Supercoppa, è sempre la Vecchia Signora la prima candidata ad accedere alla prossima semifinale di Coppa Italia, pure con gli estensi in campo non possiamo escludere alcun colpo di scena, pur comunque davvero difficili. La squadra di Ferrara dopo tutto solo pochi giorni fa ha eliminato a gran sorpresa il Sassuolo, mettendo in campo una prestazione magistrale. Il club di Serie B (l’unico rimasto nel tabellone) approda poi alla sfida odierna in grandissima forma e non sarà facile metterlo alle corde questa sera. Quel che è certo è che oggi sarà grande spettacolo in campo: andiamo a vedere come i due allenatori vi si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Juventus Spal.

QUOTE E PRONOSTICO

Come accennato prima, alla vigilia del big match della Coppa Italia, è la Vecchia Signora la favorita obbligata per il pronostico. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 ha fissato a 1.21 il successo oggi della Juventus, contro il più alto 12.00 segnato per l’eventuale vittoria della Spal: il pareggio ha raccolto la quota di 7.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL

LE MOSSE DI PIRLO

Per le probabili formazioni di Juventus e Spal, pure alla vigilia del match, non ci pare facile immaginare le mosse di Pirlo: il tecnico ci ha abituato a grandi variazioni di moduli e schieramenti e, in vista oggi di un possibile turnover, le novità potrebbero essere tante. Ipotizzando che l’allenatore bresciano voglia dar riposo ai giocatori più utilizzati senza però abbassare la qualità dello schieramento in campo, ecco in un ipotetico 4-4-2 potrebbero trovare subito spazio in difesa Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Frabotta: sicuro Buffon tra i pali. In avanti potrebbe poi essere posto dal primo minuto per McKennie e Arthur al centro, mentre in corsia si farebbero avanti per la maglia da titolare Ramsey e Chiesa, quest’ultimo ormai completamente ristabilito dopo l’ultima botta. In attacco ecco pronto Kulusevski, costretto a saltare il prossimo turno di Serie A contro la Sampdoria per squalifica: al suo fianco si farà vedere Alvaro Morata, mentre Cr7 si godrà un poco di riposo.

LE SCELTE DI MARINO

Parecchi dubbi sorgono quando tentiamo di fissare il 3-4-2-1 di Pasquale Marino: a chi il tecnico di affiderà per tentare un’impresa quasi disperata contro la Vecchia Signora?. Difficile dirlo anche a poche ore dal fischio d’inizio, ma pure secondo le ultime indicazioni ecco che già in attacco potrebbe essere spazio per Floccari, accompagnato da Di Francesco e Brignola, come occorso anche contro il Sassuolo agli ottavi di finale: attenzione però a Paloschi, possibile jolly dalla panchina. Alle loro spalle si farebbero avanti per un posto da titolare Murgia e Missiroli, con D’Alessandro e Dickmann sicuri del proprio posto in corsia. In difesa, davanti al numero 1 Berisha sarà poi spazio per Spaltro, Vicari e Sernicola, ma non mancano valide alternative come Ranieri e Tomovic, visto in campo in settimana contro la Cremonese nel turno di Serie B.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Frabotta; Chiesa, McKennie, Arthur, Ramsey; Morata, Kulusevski. All. Pirlo.

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Spaltro, Vicari, Sernicola; Dickmann, Murgia, Missiroli, D’Alessandro; Brignola, Di Francesco; Floccari. All. Marino.



