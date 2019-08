Probabili formazioni Juventus Triestina/ Ballottaggio Higuain-Dybala? (amichevole)

Juventus Triestina si gioca alle ore 20.30: le due formazioni infatti allo stadio Nereo Rocco del capoluogo giuliano daranno vita all’ultima amichevole del pre-campionato in vista dell’imminente inizio dell’attività ufficiale. Un test fortemente voluto da Maurizio Sarri, il nuovo allenatore della Juventus che sta preparando la sua prima avventura alla guida della Vecchia Signora con l’obiettivo di vincere, ma anche convincere con il bel gioco. Gli spunti d’interesse dunque non mancheranno per la trasferta a Trieste, sul campo di una squadra che richiama fasti ormai lontani. Vediamo dunque ora quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Triestina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TRIESTINA

LE MOSSE DI SARRI

Parlando delle probabili formazioni di Juventus Triestina, naturalmente va ricordata l’assenza di Cristiano Ronaldo, perché prevale una comprensibile prudenza dopo l’affaticamento che ha già costretto CR7 a non scendere in campo nella tradizionale partita in famiglia a Villar Perosa. In attacco ci possiamo dunque aspettare un tridente che dovrebbe essere composto da Douglas Costa, Dybala e Cuadrado, ma pure Higuain scalpita per avere spazio e di conseguenza il ballottaggio tutto argentino fra la Joya e il Pipita potrebbe essere il principale spunto d’interesse di questa amichevole. A centrocampo i candidati a giocare dal primo minuto sono Khedira, Pjanic e Rabiot, mentre in difesa dovremmo vedere l’inossidabile coppia Bonucci-Chiellini più il nuovo acquisto Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. Infine in porta torna titolare Szczesny, dopo avere lasciato spazio a Buffon a Villar Perosa.

LE SCELTE DI PAVANEL

Le probabili formazioni di Juventus Triestina, per quanto riguarda i giuliani, ci parlano di un possibile modulo 4-4-2 per gli uomini di Massimo Pavanel. Per la Triestina già due partite di Coppa Italia nelle scorse settimane, con una vittoria contro la Cavese al primo turno e la successiva sconfitta contro il Perugia che ha causato l’eliminazione al secondo turno. Anche in base alle indicazioni di queste precedenti uscite, i possibili titolari per la Triestina sono Offredi in porta; Scrugli, Malomo, Lambrughi e Formiconi nella linea difensiva a quattro; anche a centrocampo quattro uomini, che potrebbero essere Procaccio, Steffè, Giorico e Mensah; infine la coppia d’attacco formata da Granoche e Costantino.

IL TABELLINO

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Steffè, Giorico, Mensah; Granoche, Costantino. A disposizione: Rossi, Matosevic, Henrique, Ermacora, Codromaz, Hidalgo, Gomez, Salata. Allenatore: Pavanel.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cuadrado. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Demiral, Rugani, Matuidi, Emre Can, Bernardeschi, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Sarri.



