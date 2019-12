Probabili formazioni Juventus Udinese/ Quote, Sarri senza Cuadrado e Pjanic (Serie A)

Analizziamo ora da vicino le probabili formazioni di Juventus Udinese, big match che si accederà solo oggi tra le mura dell’Allianz Stadium alle ore 15,00 e che sarà valido naturalmente per la 16^ giornata della Serie A. Sarà una sfida molto importante per Sarri, che dopo aver messo in cassaforte la qualificazione in Champions league (e pure ha vinto sul Bayer all’ultimo turno), deve ora mettere testa e cuore in campionato per riprendersi il primo posto nella classifica. Di contro però la Vecchia Signora avrà un’Udinese quanto mai affamata di punti. Dopo aver fermato anche il Napoli, la squadra di Gotti ha voglia di allontanarsi il primo possibile dalle zone più pericolose della classifica e pure di tentare l’impresa. Andiamo allora a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la Vecchia Signora scenda oggi in campo a ranghi ristretti, il favore del pronostico è sempre a suo favore. Ecco che pure la snai nella classica 1×2 consegna alla vittoria della Juventus la quota di 1,21 contro il più elevato 14,00 dell’Udinese: il pari vale 6,25.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

LE MOSSE DI SARRI

Per la 16^ giornata di Serie A Sarri dovrà fare attenzione a distribuire le maglie da titolari: non sono affatto poche le assenze annunciate per questa sfida casalinga, in primis quelle di Cuadrado e Pjanic, fermati dal giudice sportivo. Ecco che allora in difesa vedremo oggi dal primo minuto il duo Danilo-Alex Sandro sulle fasce, mentre al centro non mancheranno i soliti Bonucci e De Ligt. Per la mediana a 3, senza il bosniaco ci sarà poi spazio per l’acciaccato Bentancur in cabina di regia, che proverà a stringere i denti benchè non sia al top della condizione. Ai lati si faranno trovare pronti Emre Can e Matyuidi ma Rabiot è a disposizione dalla panchina come pure Bernardeschi. Il numero 33 però oggi servirà soprattutto sulla tre quarti (ma lo insidia Dybala), per sostenere la doppia punta offensiva con Cristiano Ronaldo e Higuain.

LE SCELTE DI GOTTI

Classico 3-5-2 invece per Gotti nelle probabili formazioni di Juventus e Udinese, dove in attacco le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Lasagna e Okaka (anche se Jankovic rimane un’ottima alternativa al fianco del numero 15). Sono ben pochi i dubbi poi del tecnico dei friulani in mediana, anche per le assenze annunciate a questo turno di Serie A. Toccherà allora a De Paul, Mandragora e Fofana agire al centro del reparto a 5, mentre sulle fasce dovremmo rivedere dal primo minuto Stryger Larsen e Ter Avest. Completiamo lo schieramento dell’Udinese e ricordiamo che in difesa le maglie da titolari saranno consegnate a Nuytinck, Troost Ekong e De Maio: Musso è il titolare tra i pali.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A Sandro; 23 E Can, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi; 21 Higuain, 7 C Ronaldo All. Sarri

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost Ekong, 17 Nuytinck; 16 Ter Avest, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De paul, 18 Stryger Larsen; 7 Okaka, 15 Lasagna All. Gotti



