Probabili formazioni Lazio Bruges/ Quote: ancora due dubbi per Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BRUGES: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Lazio Bruges ci permettono di parlare della partita che si gioca alle ore 18.55, quando i biancocelesti chiuderanno il loro gruppo F di Champions League 2020-2021, con la speranza di proseguire la loro corsa nel torneo. Si qualificheranno agli ottavi se non perderanno contro i belgi, che all’andata avevano imposto loro un 1-1 in Belgio; partita comunque assolutamente abbordabile per la squadra di Simone Inzaghi, che all’Olimpico in Champions League finora ha sempre vinto. Onore comunque a un Bruges che ha in ogni caso fatto bene nel girone e arriverà nella capitale con ben poco da perdere. Sarà una partita decisiva, la Lazio dovrà cercare di giocarla meglio rispetto a quella di sabato in campionato contro lo Spezia (comunque vinta): di certo l’attesa è grande, leggiamo quindi insieme tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lazio Bruges.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamop nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lazio Bruges in base alle quote dell’agenzia Snai. I biancocelesti sono favoriti e il segno 1 è quotato dunque a 1,73, mentre poi si sale già a quota 3,90 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora all’Olimpico dovesse vincere il Bruges.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BRUGES

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Lazio Bruges ci sono solo due dubbi per Simone Inzaghi: il primo è legato a Luiz Felipe e il secondo a Joaquin Correa, perché entrambi sono in condizioni fisiche non ottimali e dunque potrebbero lasciare spazio ad altri. Ballottaggio eventuale dunque tra Patric e Radu in difesa, che sarà completata comunque da Hoedt e Acerbi con Pepe Reina che ancora una volta sarà il portiere titolare; per fare da sparring partner a Immobile invece il candidato, qualora l’argentino dovesse dare forfait, sarebbe chiaramente Caicedo. C’è però a dire il vero anche la possibilità di vedere una Lazio più coperta, in questo caso Filippo Inzaghi alzerebbe uno tra Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto sulla trequarti in un 3-5-1-1, dando spazio anche a Parolo o Akpa-Akpro a centrocampo. Per il resto, in mediana Lucas Leiva sarà chiaramente il playmaker titolare, mentre sulle fasce i dubbi sono pochi con Lazzari a destra e Fares a sinistra che sono in vantaggio su Marusic, capace di giocare su entrambi i lati del campo.

LE SCELTE DI CLEMENT

Philippe Clement per le probabili formazioni di Lazio Bruges dovrebbe proporre un 4-3-3 che dovrebbe vedere Clinton Mata e Ricca titolari in difesa come terzini, con una coppia centrale formata da Kossounou e Mechele a protezione dell’esperto portiere Mignolet. A centrocampo la regia è sempre affidata a Balanta, che più che altro svolge la funzione di frangiflutti; Rits e Vanaken sono i candidati per giocare come mezzali. Nel reparto avanzato invece cerca spazio Okereke che può giocare sia come prima punta che come esterno: nel primo caso giocherà De Ketelaere come riferimento avanzato con Lang esterno offensivo a sinistra, ma la soluzione più probabile è quella di Krmencik come centravanti, anche perché il ceco si è riposato nella partita che il Bruges ha giocato e vinto in campionato nel weekend e dunque è pronto a dare il suo contributo verso quello che per i nerazzurri belgi sarebbe un grande risultato, la qualificazione agli ottavi di Champions League.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Fares; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Mechele, Ricca; Rits, Balanta, Vanaken; Okereke, Krmencik, De Ketelaere. All. Clement.



