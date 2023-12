Probabili formazioni Lazio Genoa/ Diretta tv: ampio turnover (Coppa Italia, 4 dicembre 2023)

Le probabili formazioni di Lazio Genoa ci accompagnano verso la partita che domani sera allo stadio Olimpico aprirà il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024, che saranno poi spalmati addirittura su un mese, un programma decisamente anomalo che fa riflettere per l’ennesima volta sul valore di questa competizione. Per la Lazio di Maurizio Sarri, che finora ha ottenuto sicuramente più soddisfazioni dalla Champions League che dal campionato, può comunque essere un obiettivo importante e magari la strada più breve per cercare la gloria.

Video/ Genoa Empoli (1-1) gol e highlights: un gol per tempo (Serie A, 2 dicembre 2023)

Il Genoa di Alberto Gilardino ha invece sicuramente la lotta salvezza campionato quale priorità assoluta, il pareggio casalingo contro l’Empoli è stato una delusione sabato, ma la Coppa Italia può essere giocata senza pressioni: se arrivassero gioie tanto meglio, dopo le precedenti vittorie contro Modena e Reggiana nei turni che il Grifone ha già dovuto disputare nei mesi scorsi. Tutto questo premesso, adesso scopriamo quali potrebbero essere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lazio Genoa.

Diretta/ Genoa Empoli (risultato finale 1-1): pari di Cancellieri! (Serie A, 2 dicembre 2023)

DIRETTA LAZIO GENOA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Lazio Genoa sarà garantita in chiaro per tutti domani sera su Canale 5, essendo la Coppa Italia un’esclusiva Mediaset, che fornirà quindi anche la diretta streaming video della partita tramite il servizio Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA

LE MOSSE DI SARRI

Le probabili formazioni di Lazio Genoa dovrebbero essere caratterizzate da un ampio turnover sul fronte biancoceleste, per cui segnaliamo che il modulo 4-3-3 di mister Maurizio Sarri dovrebbe aprirsi con Sepe in porta; davanti a lui, ecco Pellegrini terzino destro, i due centrali Patric e Gila ed infine Hysaj per completare a destra la difesa a quattro; a centrocampo potrebbero trovare posto dal primo minuto Vecino, Cataldi in cabina di regia e Basic per comporre il terzetto titolare, così come il tridente d’attacco potrebbe vedere Kamada avanzato per affiancare il centravanti Castellanos e Felipe Anderson, che sarà chiamato naturalmente a fornire quel qualcosa in più in termini di qualità.

DIRETTA/ Genoa Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0): gol di Ghirardello! (oggi 1 dicembre 2023)

LE SCELTE DI GILARDINO

Anche per quanto riguarda le scelte di Alberto Gilardino ci dovrebbe essere un abbondante turnover nelle probabili formazioni di Lazio Genoa. Schieriamo quindi il Grifone con il modulo 3-5-2 e Leali tra i pali per gli ospiti rossoblù; davanti a lui, la difesa a tre potrebbe vedere titolari De Winter, Matturro e Vogliacco; rivoluzione praticamente totale da centrocampo in su, a cominciare dalla folta linea a cinque di centrocampo, che potrebbe prevedere Martin a destra, poi Kutlu, Galdames e Thorsby nel cuore della mediana ed infine Hefti come esterno sinistro; cambiamenti rispetto al campionato anche in attacco, dove indichiamo Ekuban e Puscas come possibili titolari nella coppia offensiva rossoblù.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Sepe; Pellegrini, Patric, Gila, Hysaj; Vecino, Cataldi, Basic; Kamada, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Martin, Kutlu, Galdames, Thorsby, Hefti; Ekuban, Puscas. All. Gilardino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA