Probabili formazioni Lazio Juventus/ Quote: Gatti squalificato, Immobile ok (Coppa Italia, 23 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: LE SCELTE PER L’OLIMPICO

Le probabili formazioni di Lazio Juventus ci introducono alla semifinale di ritorno di Coppa Italia 2023-2024: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 21:00 di martedì 23 aprile, e scopriremo quindi la prima finalista. Parte con un ottimo vantaggio la Juventus: nel mezzo di un periodo davvero complicato, i bianconeri hanno trovato una serata brillante e hanno vinto 2-0 all’Allianz Stadium, obbligando di conseguenza la Lazio a una rimonta complicata anche se la squadra di Igor Tudor, reduce dal successo di Marassi, può crederci perché come detto la Juventus in questo momento è poco performante e fatica parecchio.

Va poi ricordato che i biancocelesti avevano già battuto i bianconeri in campionato, con Tudor all’esordio dopo l’esonero di Maurizio Sarri, anche se solo per 1-0; risultato che stasera non basterebbe, ma che può far ben sperare come del resto una serie di gare in cui i capitolini hanno mostrato il loro lato migliore. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, ma prima che si giochi noi dobbiamo chiaramente fare le nostre valutazioni sulle scelte che i due allenatori opereranno per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, e dunque ci possiamo prendere del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Lazio Juventus.

LAZIO JUVENTUS: QUOTE E PRONOSTICO

È la squadra bianconera quella favorita nel pronostico di Lazio Juventus, che è stato tracciato dall’agenzia Snai per la semifinale di ritorno in Coppa Italia: a dire il vero regna l’equilibrio nelle quote del bookmaker, il segno 2 per la vittoria della Juventus vale 2,50 volte quello che avrete messo sul piatto mentre il segno 1, che regola il successo della Lazio, porta in dote una vincita che corrisponde a 2,95 volte la vostra giocata. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il valore equivale a 3,20 volte l’importo investito sulla partita dello stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

GLI 11 DI TUDOR

C’è qualche dubbio per Tudor in vista di Lazio Juventus: in porta va ancora Mandas, davanti a lui difesa a tre perché il modulo del tecnico croato è il 3-4-2-1. Qui le scelte dovrebbero essere confermate: Patric, Alessio Romagnoli e Mario Gila formano la linea arretrata, sulle corsie esterne invece da valutare Manuel Lazzari che potrebbe agire a destra con Marusic sull’altro versante, poi attenzione anche alla zona mediana dove Kamada e Matias Vecino possono far rifiatare i titolari, ma vista l’importanza della partita non è escluso che Tudor possa comunque puntare su Guendouzi e magari anche Cataldi. Sulla trequarti non è al top Zaccagni: il suo posto lo prenderebbe Felipe Anderson, ma anche lui rischia sulla pressione di Isaksen che potrebbe essere una soluzione concreta per la Lazio. Scontata invece la presenza di Luis Alberto, in avanti le condizioni di Immobile non destano troppe preoccupazioni e dunque l’ex di serata dovrebbe essere regolarmente schierato come centravanti.

LE MOSSE DI ALLEGRI

In Lazio Juventus Massimiliano Allegri deve rinunciare allo squalificato Gatti: la prima alternativa sembra essere Rugani, ma occhio anche ad Alex Sandro che completerebbe una difesa tutta brasiliana con Danilo e Bremer, mentre in porta ci sarà Perin che ha sempre giocato in Coppa Italia, e darà riposo a Szczesny. Abbiamo poi un centrocampo classico, anche perché qui le scelte a disposizione dell’allenatore livornese non sono troppe: al massimo potrebbe esserci spazio per Miretti che giocherebbe al posto di McKennie, dovrebbero invece avere campo sia Locatelli in cabina di regia che Rabiot come mezzala sul centrosinistra. Sulle corsie, Cambiaso a destra e occhio a Iling Junior che insidia la maglia di Kostic, torna verosimilmente in panchina Timothy Weah che era partito titolare contro il Cagliari. In attacco Allegri dovrebbe puntare su Federico Chiesa e Vlahovic, attenzione però alle carte Milik e Yildiz mentre Kean è fuori dai giochi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, A. Romagnoli, Mario Gila; M. Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Igor Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri











