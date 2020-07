Probabili formazioni Lazio Milan/ Diretta tv: guai in attacco per Inzaghi (Serie A)

Big match all’Olimpico: domani sera alle ore 21.45 per la 30^ giornata di Serie A si accederà la sfida tra Lazio e Milan e ora è tempo di analizzare da vicino anche le probabili formazioni della partita, tra le più attese. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le mosse di Inzaghi come di Pioli per le probabili formazioni di Lazio e Milan: il primo infatti domani sera dovrà davvero tirare fuori dal cappello una magia, tenuto conto che dovrò per forza di cose fare a meno degli squalificati Immobile e Caicedo. E’ dunque allarme rosso in attacco, dove troviamo a disposizione solo Correa dal primo minuto: non possiamo escludere profonde rivoluzioni nel reparto dunque. Il secondo invece sorride in vista della trasferta romana di domani sera: Pioli infatti dovrebbe ritrovare dal primo minuto il suo bomber Zlatan Ibrahimovic, che sarà certo impaziente di punire la difesa avversaria, completamente ristabilito dal suo infortunio e pure di proseguire nella striscia di vittorie inaugurata dai rossoneri dalla ripartenza. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Lazio Milan.

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Lazio Milan, Inzaghi dovrebbe inventarsi qualcosa di nuovo per sopperire alle assenze di Caicedo e Immobile, fermati dal giudice sportivo dopo la sfida con il Torino, così come pure degli altri attaccanti in rosa, Adekanye e Raul Moro. Ecco che allora per l’attacco si fanno avanti alcune proposte interessanti, come una coppia formata da Correa e Luis Alberto (ruolo che lo spagnolo conosce bene), o col il Tucu e Milinkovic Savic, anche se nei giorni scorsi alcuni media hanno proposto anche un avanzamento a sorpresa di Bastos. Il rebus non è di facile risoluzione e Inzaghi sfrutterà gli ultimi allenamenti per trovare le giuste risposte. Nel frattempo alle spalle del reparto offensivo le maglie sono già tutte consegnate: a centrocampo rivedremo infatti dal primo minuto Lazzari e Jony agli estremi di reparto, con al centro Parolo, Milinkovic Savic (se questo non verrà avanzato) e Cataldi. In difesa verranno invece confermati dal primo minuto Patric, Acerbi e Radu, tenuto conto che ancora Lulic dovrà rimanere fermo in infermeria per un guaio alla caviglia.

Non vi sono grandi difficoltà invece per Stefano Pioli per fissare il suo 11 delle probabili formazioni di Lazio Milan, tenuto pure conto che per la 30^ giornata di campionato, il tecnico rossonero dovrebbe ritrovare, e pure dal primo minuto, anche Ibrahimovic. Fissato dunque il 4-2-3-1, ecco che il bomber svedese potrebbe fare domani fare da prima punta, con Castillejo e Ante Rebic chiamati in campo dal primo minuto in fascia: sulla trequarti rimane invece indispensabile Hakan Calhanoglu. Sono poi pochi dubbi per la mediana del diavolo, con Kessie e Bennacer ancora titolari favoriti, benché pure non manchino alternative dalla panchina. Per la difesa si va verso la riconferma della coppia Romagnoli-Kjaer al centro: ai lati vedremo Theo Hernandez e Andrea Conti, questo ancora una volta preferito a Calabria a destra del reparto.

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 16 Parolo, 32 Cataldi, 22 Jony; 10 Luis Alberto; 11 Correa.

MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 T. Hernández; 79 Kessié, 4 Bennacer; 7 Castillejo, 10 Calhanoglu, 18 Rebic; 21 Ibrahimovic.



