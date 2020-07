Video/ Torino Lazio (1-2): highlights e gol. Immobile e Parolo puniscono i granata

Allo Stadio Olimpico di Torino la Lazio supera in trasferta il Torino per 2 a 1 al termine di una bella rimonta. Come si vede nel video di Torino Lazio, nelle fasi iniziali dell’incontro il gioco viene subito interrotto al 1′ per colpa di uno scontro fortuito tra Milinkovic-Savic ed Aina con quest’ultimo che sembra essere in grado di proseguire dopo qualche istante di preoccupazione. Le cose sembrano poi subito mettersi in discesa per i granata guidati dal tecnico Longo visto che l’arbitro Massa assegna un calcio di rigore al 4′ a causa di un fallo di mano commesso da Immobile, incapace di intercettare regolarmente la conclusione di N’Koulou. Dal dischetto è dunque Belotti a firmare la rete del vantaggio al 5′, con il ritmo della sfida che cala con il passare dei minuti. I biancocelesti di mister Inzaghi, oggi sostituito a causa squalifica dal suo vice Farris, si fanno vedere in avanti solamente intorno al 15′, quando la giocata di Immobile viene comunque fermata per la segnalazione di una posizione di fuorigioco. Ci prova lo stesso Immobile a ravvivare le speranze dei suoi con un paio di opportunità interessanti non sfruttate tra il 23′ ed il 37′, senza nemmeno dimenticare il gol annullato, nel primo minuto dei tre di recupero assegnati, a causa di una posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Acerbi. Nel secondo tempo gli sforzi dei laziali vengono premiati immediatamente al 48′ dalla rete del pareggio messa a segno da Immobile, ben ispirato da Luis Alberto e complice forse pure un non impeccabile Sirigu tra i pali. L’episodio scuote solo in parte i granata di mister Longo che accennano appena qualche giocata poco concreta, lasciando spazio ai biancocelesti per agire e rimontare definitivamente con il gol realizzato da Parolo, assistito dal solito ottimo Immobile al 72′. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentunesimo turno di campionato permettono alla Lazio di salire a quota 68 nella classifica di Serie A mentre il Torino non si muove, rimanendo fermo con i suoi 31 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Lazio abbia meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 52%, dato questo supportato anche da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 382 contro 365. I biancocelesti hanno effettuato più contrasti rispetto ai granata, ben 17 a 3, ed in attacco spicca il 12 a 2 nelle conclusioni totali, delle quali 6 a 1 quelle indirizzate nello specchio della porta, oltre al 132 a 76 negli attacchi, di cui 81 a 45 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Lazio è stata la squadre più scorretta della serata a causa del 16 a 15 nel computo dei falli e l’arbitro Davide Massa, proveniente dalla sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Verdi da un lato, Immobile, Caicedo e Lukaku dall’altro.

IL TABELLINO

Torino-Lazio 1 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 5′ RIG. Belotti(T); 48′ Immobile(L); 73′ Parolo(L).

Assist: 48′ Luis Alberto(L); 73′ Immobile(L).

TORINO (3-4-3) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer(80′ Millico); De Silvestri(60′ Ansaldi), Meité, Lukic(80′ Djidji), Aina(71′ Edera); Rincon, Belotti, Berenguer(59′ Verdi). All.: Moreno Longo.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric(90′ Anderson), Acerbi, S. Radu; M. Lazzari(90′ Bastos), S. Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony(60′ Lukaku); Caicedo(60′ Correa), Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Davide Massa (Imperia).

Ammoniti: 4′ Immobile(L); 29′ Caicedo(L); 45′ Verdi(T); 74′ Lukaku(L).

