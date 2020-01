PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI/ Ciro Immobile naturalmente in copertina

Un protagonista si impone nelle probabili formazioni di Lazio Napoli: parliamo naturalmente di Ciro Immobile, scelta forse banale ma senza dubbio doverosa, dal momento che l’attaccante biancoceleste sta marciando ad un ritmo impressionante in questo campionato. Come è noto, il napoletano Immobile non ha mai giocato per il Napoli, nemmeno nelle categorie giovanili, essendo invece cresciuto nella Juventus. La sfida comunque resta sentita, ma la Lazio sta coltivando grandi sogni e per continuare a sognare ha bisogno di altri gol di Immobile, senza badare troppo a quali siano gli avversari di fronte. Spazio dunque subito ai numeri, perché sono a dir poco impressionanti: 19 gol e in più anche cinque assist in 17 partite di campionato, tenuto conto che la Lazio deve ancora recuperare una partita, per una media di una rete segnata ogni 73 minuti giocati dal numero 17 dei biancocelesti di Simone Inzaghi. Nel mirino potrebbe esserci il record di Gonzalo Higuain, ma il sogno naturalmente è fare la storia con la squadra, che ormai pensa anche allo scudetto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL DUELLO

Francesco Acerbi e Kostas Manolas potrebbero dare vita a un interessante duello nelle probabili formazioni di Lazio Napoli. Parliamo dunque di difensori, per sottolineare come la Lazio stia facendo molto bene anche nella retroguardia (17 reti subite), mentre uno dei motivi dello scarso rendimento del Napoli sono le 25 reti già incassate da una squadra che affiancando Manolas a Koulibaly avrebbe dovuto vantare una difesa fenomenale. Così non è stato, di conseguenza anche il rendimento del greco è finito sotto osservazione: in questo momento di emergenza infortuni comunque l’ex Roma è il perno fondamentale della retroguardia di Gennaro Gattuso. Manolas spera dunque che l’aria di derby possa fargli bene tornando all’Olimpico contro gli ex “cugini” della Lazio, più in generale al Napoli forse in questo momento fa bene giocare lontano dal San Paolo. Acerbi invece è il punto di riferimento per la difesa di Simone Inzaghi e si sta ritagliando uno spazio importante anche in Nazionale: è cominciato l’anno degli Europei, una motivazione ulteriore in più per fare bene. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ASSENTI

Elenco piuttosto lungo di assenti o almeno acciaccati per le probabili formazioni di Lazio Napoli. Tra i padroni di casa, Simone Inzaghi deve fare i conti innanzitutto con la squalifica di Parolo; in infermeria Jordan Lukaku, il problema principale tuttavia è l’indurimento muscolare al polpaccio che in questi giorni ha frenato Correa, giocatore di fondamentale importanza nell’economia del gioco della Lazio. Globalmente però sta peggio il Napoli di Gennaro Gattuso, in infermeria come nella classifica del campionato. Fuori causa Mertens a causa di un edema muscolare, è tuttavia soprattutto la difesa a preoccupare l’allenatore dei partenopei. Nel reparto arretrato infatti c’è il lungodegente Malcuit, che tornerà solamente alla fine di marzo a causa della lesione al legamento crociato anteriore e al menisco mediale destro, mentre continuano anche i problemi muscolari che stanno condizionando sia Koulibaly sia Maksimovic, lasciando il solo Manolas come centrale sano di riferimento. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE ULTIME NOTIZIE

E’ tempo ora di prendere in esame le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Lazio Napoli, super sfida per la 19^ giornata della Serie A, prevista oggi, sabato 11 gennaio 2019 alle ore 18.00 tra le mura dello Stadio Olimpico. Alla vigilia del fischio d’inizio siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Inzaghi come di Gattuso: il valore delle contendenti è ben noto come pure la loro fame di punti e di certo oggi entrambi i tecnici dovranno puntare solo sugli uomini più in forma. Pure va detto che per questo ultimo turno di andata del campionato non ci dovrebbero essere grandi sorprese nei due schieramenti: fatti i conti con gli assenti annunciati, pare che Inzaghi e Gattuso abbiamo già ora le idee ben chiare.

QUOTE E PRONOSTICO

Non possiamo certo ora prescindere anche dal pronostico fissato per questa sfida della Serie A e secondo le quotazioni date dal portale snai, sono i biancocelesti i netti favoriti al successo. Già dall’1×2 vediamo che la vittoria della Lazio è stata data a 2.05, contro il più elevato 3.30 fissato per il Napoli: il pari vale 3.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

In vita del big match di questa sera, certo Inzaghi non rinuncerà al consueto 3-5-2 per disegnare le probabili formazioni di Lazio e Napoli. Qui dunque le prime certezze arrivano dall’attacco, dove ovviamente non potrà mancare dal primo minuto Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A, in coppia con Caicedo. Per la mediana ecco che però il tecnico dovrò fare i conti con l’assenza annunciata di Parolo, squalificato: saranno però pronti al centro del reparto Lucas Leiva, Milinkovic Savic e Luis Alberto, mentre toccherà a Lazzari e all’acciaccato Lulic gestire le corsie di reparto. Sono poi maglie certe anche per la difesa dei biancocelesti: di fronte a Strakosha oggi rivedremo all’Olimpico Radu, Acerbi e Luis Felipe.

LE SCELTE DI GATTUSO

Dovrebbe essere invece il 4-3-3 il modulo di riferimento per Gattuso, impegnato a stilare le probabili formazioni di Lazio Napoli, di questo tardo pomeriggio. Ecco dunque che nello schieramento dei campani ancora peseranno le assenze di Koulibaly e Maksimovic: pronti allora Luperto e Manolas per il centro del reparto difensivo, con Mario Rui e Di Lorenzo titolai in corsia. Sono poi maglie già confermate nella mediana dei campani, con Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, ancora chiamati in campo dal primo minuto. Segnaliamo che saranno poi mosse quasi obbligate per Gattuso nell’attacco del Napoli: con Mertens fuori gioco ecco tra i titolari Callejon, Milik e Insigne.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 6 L Leiva, 10 L Alberto, 19 Lulic; 17 Immobile, 20 Caicedo All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 13 Luperto, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 F Ruiz, 20 Zielinski: 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne All. Gattuso.



