Probabili formazioni Lecce Cittadella/ Quote: le scelte di Baroni e Gorini

Le probabili formazioni di Lecce Cittadella ci accompagnano verso la partita che questa sera nella città salentina sarà valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia in gara secca, in palio una prima soddisfazione per cominciare bene cominciando a fare sul serio con una prima uscita ufficiale prima del via al campionato, che sarà naturalmente di Serie A per quanto riguarda il Lecce e per il Cittadella invece di Serie B.

Per il Lecce è l’inizio di un anno naturalmente molto atteso dopo la grande soddisfazione della promozione dello scorso maggio, naturalmente con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nella massima categoria. Il Cittadella negli ultimi anni è stato a sua volta sempre protagonista della Serie B e vorrà naturalmente ben figurare già dalla ostica trasferta odierna dopo una stagione in tono minore. Scopriamo allora quali sono le mosse dei due allenatori con le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lecce Cittadella.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Lecce Cittadella. I pugliesi sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Cittadella.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CITTADELLA

LE MOSSE DI BARONI

Le probabili formazioni di Lecce Cittadella per il tecnico dei pugliesi Baroni saranno caratterizzate soprattutto dalle assenze dello squalificato Persson, dell’infortunato Tuia e di Bjorkengren. Questo il probabile schieramento, basato sul modulo 4-3-3: tra i pali il debutto di Falcone; Gendrey, Blin, Dermaku e Frabotta da destra a sinistra nella difesa a quattro; Hjulmand, Bistrovic e Askildsen a centrocampo in cui però solo il primo è certo del posto; Strefezza, Ceesay e Listkowski nel tridente d’attacco.

LE SCELTE DI GORINI

Sul fronte ospite, l’allenatore dei veneti Gorini per le probabili formazioni di Lecce Cittadella dovrebbe fare affidamento su un modulo 4-3-1-2, nel quale gli undici titolari potrebbero essere i seguenti: Kastrati in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Cassandro, Perticone, Visentin e Felicioli da destra a sinistra; a centrocampo invece potrebbero agire Carriero, Danzi e Mastrantonio, con Lores Varela trequartista alle spalle dei due attaccanti Asencio e Beretta.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CITTADELLA: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Dermaku, Frabotta; Hjulmand, Bistrovic, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Listkowski. All. Baroni.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Visentin, Felicioli; Carriero, Danzi, Mastrantonio; Lores Varela; Asencio, Beretta. All. Gorini.











