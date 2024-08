PROBABILI FORMAZIONI LECCE MANTOVA: ECCO CHI POTREBBE GIOCARE IN COPPA ITALIA

Scopriamo le probabili formazioni di Lecce Mantova per avvicinarci alla partita che ci terrà compagnia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto, per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2024-2025. Sarà dunque l’esordio stagionale per il Lecce di Luca Gotti, che dopo la salvezza colta con merito nello scorso campionato si sta preparando a una nuova stagione di Serie A che curiosamente inizierà lunedì prossimo, con il posticipo contro l’Atalanta, quindi oggi per i giallorossi salentini sarà una sorta di prova generale, curiosamente contro un’altra lombarda.

Il Mantova di Davide Possanzini dal canto suo si sta preparando per il ritorno in Serie B dopo il successo colto con pieno merito nel girone A della scorsa Serie C. IO virgiliani hanno già superato il turno preliminare andando a vincere sul campo della Torres, ma adesso naturalmente il livello di difficoltà della sfida sarà decisamente più alto. In ogni caso sarà un test prezioso verso lo sbarco in Serie B e di conseguenza adesso possiamo andare a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lecce Mantova.

COSA CI DICONO PRONOSTICI E QUOTE?

Prima però di buttarci sulle probabili formazioni di Lecce Mantova, diamo uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico. Sono nettamente favoriti i padroni di casa, per cui il segno 1 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora il Mantova facesse il colpaccio.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MANTOVA

SCOPRIAMO LE MOSSE DI GOTTI

Le probabili formazioni di Lecce Mantova ci dicono che i giallorossi di Luca Gotti dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-2-3-1. Tra i pali si rivedrà Falcone, protetto da una difesa a quattro con Gendrey a destra, Gaspar e Baschirotto centrali e un possibile ballottaggio a sinistra, con Dorgu favorito su Gallo. La coppia di mediani sarà certamente composta da Ramadani e Pierret, mentre sulla trequarti dovremmo vedere Oudin ala destra (salvo avanzamento di Dorgu), Rafia favorito su Marchwinski come trequartista centrale ed invece Morente senza dubbio favorito come ala sinistra, così come Krstovic nei panni della prima punta.

I POSSIBILI TITOLARI PER POSSANZINI

Passando adesso a parlare degli ospiti lombardi, ecco che le probabili formazioni di Lecce Mantova per il mister Davide Possanzini dovrebbero in gran parte ricalcare le scelte già viste nella precedente sfida di Coppa Italia contro la Torres. Modulo 4-3-3 dunque, con il portiere Festa e davanti a lui la retroguardia a quattro che da destra a sinistra dovrebbe essere composta da Maggioni, Redolfi, Brignani e Panizzi; linea a tre invece a centrocampo, dove potrebbero giocare dal primo minuto Trimboli, Burrai e Wieser per il Mantova; infine, ecco il tridente d’attacco degli ospiti virgiliani che potrebbe prevedere Galuppini, Mancuso e l’ex Bari Aramu, che sentirà aria di derby.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MANTOVA: IL TABELLINO

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Ramadani, Pierret; Oudin, Rafia, Morente; Krstovic. All. Gotti.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Panizzi; Trimboli, Burrai, Wieser; Galuppini, Mancuso, Aramu. All. Possanzini.