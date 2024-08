DIRETTA TORRES MANTOVA: SI RIPARTE CON LA COPPA ITALIA!

Il clima a Sassari si fa rovente e non solo per il caldo: stiamo infatti per vedere la diretta Torres Mantova, primo turno della Coppa Italia e c’è già un big match della scorsa Serie C. Infatti il tabellone quest’oggi 3 agosto alle 20,30 mette di fronte una delle papabili vincitrici della prossima Serie C e invece la nuova entrante della Serie B, in una sfida che sa molto di futuro prossimo.

Diretta/ Genoa Mantova (risultato finale 3-2): Debenedetti spaventa! (oggi 25 luglio 2024)

Prima patita ufficiale dei due team che fino a questo momento sono stati impegnati nel precampionato, amichevoli contro squadre più blasonate e quindi da prendere con le pinze. Infatti oggi sarà il primo vero banco di prova per i due tecnici in una serata che potrebbe regalare qualche piccola sorpresa legata al fatto che le compagini non versano per forza di cose in forma ottimale.

Diretta/ Napoli Mantova (risultato finale 3-0): qualche problema per Simeone (amichevole oggi 20 luglio 2024)

TORRES MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Torres Mantova non sarà visibile in chiaro come invece avverrà per gli altri match del prossimo turno di Coppa Italia, di fatto Mediaset non ha annunciato ancora nulla per questo match. Nel caso ci fossero novità, vi invitiamo a rimanere su questa pagina poiché si potrà seguire la diretta testuale dell’evento.

TORRES MANTOVA: PROBABILI FORMAZIONI

Attenzione alle probabili formazioni della diretta Torres Mantova, infatti nonostante in panchina non sia cambiato nulla ci sono degli innesti importanti come Diakite per la Torres, che nell’ultima amichevole contro la Triestina ha segnato una bella rete mettendo in guardia le possibili avversarie in Serie C: “noi ci siamo”.

Diretta/ Torres Benevento (risultato finale 0-0): la spuntano gli ospiti! (playoff Serie C, 25 maggio 2024)

Passando invece al Mantova, la squadra è rimasta immutata dalla scorsa stagione ma questo ci fa intuire che Mensah sarà ancora un’arma importante per la sua squadra, capace di abbinare una buona corsa a dun tiro potente, anche se non sempre preciso.

TORRES MANTOVA, LE QUOTE

Le quote della diretta Torres Mantova sono di molto a favore degli ospiti, cosi ci dice il sito della Sisal almeno. Il segno 2 è quotato a 1,2 mentre una possibile vittoria casalinga è al 2,6. Il segno X invece porterebbe una moltiplicazione di 2 all’importo scommesso.