Probabili formazioni Lecce Napoli/ Quote, ci sarà spazio per Milik dal 1′? (Serie A)

Dopo il grande successo in Champions league, i campani di Ancelotti tornando in campo per la Serie A e per la 4^ giornata, oggi alle ore 15.00 al Via del Mare: è quindi tempo di prendere in esame le probabili formazioni di Lecce e Napoli. Vi è infatti molta curiosità su quelle che saranno le mosse di Carlo Ancelotti: il tecnico infatti schiererà un po’ i soliti noti o attuerà un ampio turnover dopo il gravoso impegno con il Liverpool? Difficile a dirsi anche se certo l’opzione di un netto cambio alletta parecchio l’allenatore dei partenopei, considerato anche il valore della sfida. Di certo Liverani schiererà il suo miglior undici per questa difficile prova casalinga. Andiamo quindi ad analizzare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Lecce Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio per questo match della 4^ giornata di Serie A, consegnano naturalmente il favore del pronostico ai partenopei. Il portale di scommesse snai poi nell’1×2 ha fissato a 8,50 il successo del Lecce, contro il più basso 1,35 assegnato al Napoli: il pareggio è stato dato a 5,25.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI

LE MOSSE DI LIVERANI

Per le probabili formazioni di Lecce Napoli, Liverani dovrebbe confermare il 4-3-1-2, dove è però bollente il ballottaggio tra Falco e Mancosu per la maglia da titolare alle spalle delle due punte, Lapadula e Farias. Per la mediana la prima ipotesi in casa dei giallorossi è il trittico con Shakhov, Tachtsidis e Majer, ma occhio a Tabanelli, sempre a disposizione dalla panchina. In difesa poi le maglie sono già state consegnate: Liverani si affiderà a Gabriel tra i pali e al centro al duo Rossettini-Lucioni: toccherà quindi a Rispoli e Calderoni agire ai lati del reparto.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Che Ancelotti attui un ampio turnover o meno, di certo per le probabili formazioni di Lecce Napoli il tecnico non rinuncerà al solito 4-4-2 come modulo di partenza. Ecco però che già il primo ballottaggio si accende tra i pali tra Meret e Ospina: di fronte al numero 1 dovremmo però vedere dal primo minuto Maksimovic e Koulibaly, con il duo Malcuit-Ghoulam, adibito sulle fasce, benchè certo non manchino soluzioni alternative dalla panchina. Per la mediana del Napoli poi le prime scelte del tecnico per la 4^ giornata di Serie A dovrebbero essere Zielinski ed Elmas al centro e la coppia Insigne-Callejon ai lati: attenzione però a Younes ed Allan. In attacco poi i fan campani sperano di vedere in campo per la prima volta come titolare Milik: il polacco potrebbe quindi presenziare al Via del Mare in compagnia di Llorente, ma rimangono a disposizione Mertens e Lozano.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Shakhov; Falco; Farias, Lapadula All. Liverani

NAPOLI (4-3-3): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Elmas, Insigne; Llorente, Mertens All. Ancelotti



