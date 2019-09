Probabili formazioni Lecce Roma/ Diretta tv: Zaniolo o Justin Kluivert? (Serie A)

Le probabili formazioni di Lecce Roma ci introducono alla partita che si gioca domenica 29 settembre alle ore 15:00, al Via del Mare: siamo nella sesta giornata del campionato di Serie A 2019-2020 e questa è una sfida particolarmente importante per entrambe le squadre. Nel turno infrasettimanale la Roma ha conosciuto la prima sconfitta della stagione, battuta in casa dell’Atalanta, si è staccata da Inter e Juventus e vuole immediatamente riprendere la sua marcia verso le posizioni che qualificano alla prossima Champions League. Benissimo invece il Lecce, che ha vinto a Ferrara: solo successi esterni per i salentini che hanno già messo squadre alle loro spalle e soprattutto importanti punti in cascina per la lotta alla salvezza. Sarà dunque interessante scoprire in che modo gli allenatori decideranno di gestire le energie dopo le partite di metà settimana; scopriamo nel dettaglio quelle che saranno le loro scelte approfondendo la lettura delle probabili formazioni di Lecce Roma, mentre aspettiamo che la partita abbia inizio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Roma sarà disponibile esclusivamente sul canale 209 del decoder di Sky: DAZN1 infatti è stato aperto per gli abbonati alla televisione satellitare che siano anche clienti della nuova piattaforma, in modo da avere una selezione alternativa e che sarà gratuita per gli abbonati Sky da almeno tre anni. In alternativa, come sempre, la partita si potrà seguire in diretta streaming video con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone ovviamente avendo sottoscritto il contratto con DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA

LE SCELTE DI LIVERANI

Lecce Roma è quasi un derby per Fabio Liverani, che ha giocato cinque anni nella Lazio; rinfrancato dalla vittoria di mercoledì il tecnico dei salentini – romano di nascita – dovrebbe affrontare la partita di domenica pomeriggio con il consueto 4-3-1-2, nel quale non ci sarà spazio per Lapadula (che peraltro non è nemmeno al top e potrebbe saltare la gara) perchè la prima punta dovrebbe essere Babacar, e soprattutto l’allenatore non rinuncerà al rigorista ed equilibratore Marco Mancosu che agirà sulla trequarti, facendo di conseguenza avanzare la posizione di Falco che è un altro titolare inamovibile o quasi. A centrocampo manca l’ex Tachtsidis, dunque spazio a Petriccione in cabina di regia con le due mezzali che come sempre saranno Majer e Tabanelli; alle loro spalle ecco una difesa comandata dal portiere Gabriel, che avrà in Lucioni e Rossettini i due centrali mentre sulle fasce laterali dovrebbero correre ancora una volta Rispoli e Calderoni, quest’ultimo autore del secondo gol sul campo della Spal.

I DUBBI DI FONSECA

Paulo Fonseca ha qualche dubbio per questa trasferta pugliese: si è fermato anche Spinazzola e dunque i due terzini sono decisi, Florenzi torna a giocare basso a destra con Kolarov che agirà invece sull’altro versante. Dovrebbe tornare titolare Justin Kluivert, ma resta da capire chi sarà a concedergli spazio tra Mkhitaryan e Zaniolo (il giovane olandese può agire su entrambi i lati), dato per assodato che Lorenzo Pellegrini non si muoverà dalla sua posizione di trequartista dove sta facendo benissimo. L’altro punto di domanda per l’allenatore portoghese riguarda il partner di Federico Fazio al centro della difesa, a protezione di Pau Lopez: Gianluca Mancini rientra dalla squalifica ed è in ballottaggio con Smalling, da considerare c’è anche Juan Jesus ma la sensazione è che il favorito sia comunque l’ex Atalanta. A completare la squadra, oltre a Dzeko che sarà la prima punta, la consueta cerniera di centrocampo che verrà formata da Veretout e Cristante.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-1-2): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 13 Rossettini, 5 Lucioni, 27 Calderoni; 37 Majer, 4 Petriccione, 23 Tabanelli; 8 Mar. Mancosu; 10 Falco, 30 Babacar

A disposizione: 22 Vigorito, 6 Benzar, 3 Vera, 2 Riccardi, 25 Gallo, 85 Imbula, 11 Shakhov, 17 Farias, 20 Dubickas, 19 La Mantia, 32 Lo Faso

Allenatore: Fabio Liverani

Squalificati: –

Indisponibili: Meccariello, Dell’Orco, Tachtsidis, Lapadula

ROMA (4-3-2-1): 13 Pau Lopez; 24 Florenzi, 20 Fazio, 23 G. Mancini, 11 Kolarov; 21 Veretout, 4 Cristante; 99 J. Kluivert, 7 Lo. Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko

A disposizione: 83 Mirante, 63 Fuzato, 18 Santon, 6 Smalling, 5 Juan Jesus, 42 A. Diawara, 53 Riccardi, 22 Zaniolo, 27 Pastore, 48 Antonucci, 19 Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Zappacosta, Cetin, Spinazzola, Cengiz Under, Perotti



© RIPRODUZIONE RISERVATA