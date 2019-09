Video/ Spal Lecce (1-3): highlights e gol, giallorossi corsari al Mazza di Ferrara

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Spal Lecce, sfida valida per la 5° giornata di Serie A 2018/2019 terminata 1-3 per la formazione di Fabio Liverani. Grande prova di forza quella della compagine salentina, che dimentica la “scoppola” patita contro il Napoli e vince uno scontro diretto pesantissimo nel discorso lotta salvezza. Un Lecce trascinato da Mancosu, autore di una doppietta: il vantaggio arriva al 12’ su calcio di rigore, con il numero 8 che ha insaccato senza problemi il penalty conquistato da Babacar per fallo di Felipe. Immediata la replica dei padroni di casa: al 17’ arriva l’1-1 di Di Francesco, che supera Gabriel con un sinistro secco dal limite dell’area. Ospiti mai domi, che tornano in vantaggio al 47’ della ripresa: gol di Calderoni, un sinistro dai 25 metri che supera Berisha anche grazie alla deviazione di Vicari. I salentini calano il tris al 73’, ancora su rigore e ancora con Mancosu: il trequartista trafigge nuovamente Berisha e regala tre punti importantissimi a Liverani.

VIDEO SPAL LECCE (1-3), LE DICHIARAZIONI

C’è grande delusione in casa spallina, con il tecnico Leonardo Semplici che non usa mezze misure nella conferenza stampa post-partita: «Come risollevare la squadra? Con il lavoro, come abbiamo sempre fatto, e cercando di limitare quegli errori che ci hanno condannato. La squadra è delusa e dispiaciuta, stiamo mancando sotto certi aspetti nell’ultimo periodo. Serve migliorare abbastanza velocemente, ma non mi farei prendere troppo da certe situazioni». Prosegue l’ex tecnico della Primavera della Fiorentina: «Ho visto la squadra poco serena già a inizio partita: mi preoccupa più il morale dei ragazzi che aver perso contro il Lecce. Gli ho detto di non abbattersi e di pensare a quello che sarà il nostro obiettivo e ai sacrifici che saranno necessari». Raggiante, invece, il tecnico del Lecce Fabio Liverani: «Credo che la squadra abbia fatto la prestazione, abbiamo concesso il minimo a una Spal che voleva fare la partita e che giocava di fronte al proprio pubblico. Babacar e Imbula? Sono arrivati a settembre in ritardo di condizione, stiamo cercando di inserirli e di portarli in condizione con gli altri. Ci serviranno a campionato in corso, ma hanno risposto davvero bene quando sono stati chiamati in causa».

