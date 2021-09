Probabili formazioni Lituania Irlanda del nord/ Quote, quali le novità di Ivanauskas?

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA IRLANDA DEL NORD: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Lituania Irlanda del Nord, intensa sfida per il girone C delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, che pure si accenderà oggi alle ore 20.45 tra le mura del LFF Stadionas di Vilnius. Siamo dunque ben curiosi di scoprire le mosse di Ivanauskas come di Baraclough per questo incontro, tenuto conto che entrambe le loro selezioni sono pure rivali dell’Italia, nel lungo cammino fino ai mondiali del Qatar 2022. Ma non solo: la sfida in terra lituana si presenta come un incontro davvero interessante, dove pure saranno messi in palio punti di peso tra due squadre che non sono certo tra le favorite per il passaggio del turno.

Con solo due match disputati e 0 vittorie ottenute, la squadra di Ivanauskas punta a un immediato riscatto, con un ct nuovo (il tecnico pure è approdato alla panchina solo poche settimane fa) e nuovi giocatori: stessa voglia di rivalsa anche per gli ospiti a Vilnius, che pure non possono accontentarsi del solo punticino fin qui strappato, con il pari sulla Bulgaria. Ci attende dunque un match intenso: vediamo allora quali saranno le mosse dei due ct per le probabili formazioni di Lituania Irlanda del Nord.

QUOTE E PRONOSTICO

Sulla carta non ci pare immediato assegnare il favore del pronostico per questa sfida di Vilnius: pure se controlliamo le quote date dal portale Eurobet, ecco che sono i nordirlandesi i principali indiziati per il colpaccio questa sera. Per l’1×2 della partita infatti il successo dell’Irlanda del nord oggi vale 1.80, contro il più elevato 4.50 segnato per la vittoria della Lituania: il pareggio vale invece 3.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA IRLANDA DEL NORD

LE MOSSE DI IVANAUSKAS

Per le probabili formazioni di Lituania Irlanda del Nord, vi sono ben poche certezze per i padroni di casa: come accennato prima, per questo nuovo turno per le Qualificazioni ai mondiali, la federazione ha chiamato in panchina un nuovo tecnico e quest’ultimo pure ha convocato nuovi nomi per i prossimi impegni: le variazioni e le novità potrebbero essere tante dunque. Pure volendo fare un’ipotesi, ecco che per la Lituania pensiamo a 4-2-3-1, con Krapikas tra i pali e in difesa Gaspuitis e Status, con il duo Mikoliunas-Slavickas schierato sull’esterno del reparto. A centrocampo ci sarebbe dunque posto per Simkus e Megelaitis, mentre toccherebbe a Silvkas (mancando Golubickas) agire dal primo minuto sulla linea della tre quarti. In ogni caso in attacco avremo di sicuro Verbickas e Noviovas come esterni, mentre prima punta dovrebbe essere uno tra Cernych e Dubickas.

LE SCELTE DI BARACLOUGH

Al contrario, dovrebbe essere invece spazio al più classico 4-4-2 per Baraclought per le probabili formazioni di Lituania e Irlanda del Nord: il ct non dovrebbe infatti riservarci troppe sorprese questa sera e anzi molte maglie sono già state consegnate nello schieramento. A Vilnius avremo dunque sicuramente Peacock Farrell tra i pali e davanti a numero 1 pure non dovrebbero mancare al centro Cathcart e Brown, mentre saranno Ballard e Ferguson a completare lo schieramento arretrato dal primo minuto. Irrinunciabile al centro un giocatore come McNair, in compagnia di McCann: toccherà a Dallas e Saville agire sull’esterno anche se dalla panchina scalpita in cerca di spazio anche Charles. In attacco segnaliamo la defezione dell’ultimo minuto di Magennis: avremo McGinn (in gol contro gli USA in amichevole lo scorso marzo) e Lafferty titolari in punta.

IL TABELLINO

LITUANIA (4-2-3-1): Krapikas; Mikoliunas, Gaspuitis, Satkus, Slavickas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Slivka, Verbickas; Cernych All. Ivanauskas

IRLANDA DEL NORD (4-4-2): Peacock Farrell; Ballard, Cathcart, Brown, Ferguson; Dallas, McNair, McCann, Saville; Lafferty, McGinn All. Baraclough



