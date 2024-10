PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BOLOGNA: CHI GIOCA AD ANFIELD STASERA?

L’avventura in Champions League è memorabile grazie a serate come queste, anche se le probabili formazioni Liverpool Bologna ovviamente ci presentano una partita che sarà difficilissima per i rossoblù ad Anfield Road. Il Liverpool di Arne Slot arriva dalla vittoria a San Siro contro il Milan e naturalmente punta a un bis italiano, anche perché i Reds sperano di poter inseguire un posto fra le prime otto che varrebbe l’esenzione dai playoff di febbraio e (dal punto di vista del Liverpool) partite come quella contro il Bologna sono naturalmente da vincere.

Per i rossoblù di Vincenzo Italiano sarà invece una festa, che però andrà anche onorata nel migliore dei modi. Dobbiamo dire che il Bologna sta offrendo segnali di crescita dopo le difficoltà iniziali, con il pareggio al debutto contro lo Shakhtar e buoni risultati anche in campionato, compreso il pareggio contro l’Atalanta che aveva già il sapore della Champions League – a Liverpool anzi conoscono fin troppo bene la Dea… Di certo sarà una notte indimenticabile e allora adesso analizziamo tramite le ultime notizie sulle probabili formazioni Liverpool Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO A SENSO UNICO

Se alle probabili formazioni per Liverpool Bologna aggiungiamo il consueto sguardo al pronostico, dobbiamo osservare che per l’agenzia Snai le quote parlano molto chiaro. Il segno 1 è nettamente favorito e una vittoria inglese è infatti quotata a 1,18, mentre si sale già fino a quota 7,25 per il segno X in caso di pareggio, oppure fino a 13 volte la posta in palio sul segno 2 per il successo del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BOLOGNA

ANALIZZIAMO I TITOLARI PER SLOT

Arne Slot dovrebbe scegliere un modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni Liverpool Bologna. Quanto ai titolari, basterebbe leggere i nomi senza molti ulteriori commenti per capire la qualità: in porta ecco infatti Alisson; la retroguardia a quattro dei Reds potrebbe invece presentarci dal primo minuto Tsimikas, van Dijk, Konaté e Alexander-Arnold da destra a sinistra; in mediana la coppia potrebbe essere formata da Mac Allister e Gravenberch; infine ecco nel reparto offensivo del Liverpool il trio di lusso Gakpo-Szoboszlai-Salah da destra a sinistra alle spalle della prima punta Nunez.

LE SCELTE DI ITALIANO

Le probabili formazioni Liverpool Bologna sul fronte rossoblù impongono scelte delicate a Vincenzo Italiano per una trasferta affascinante ma difficilissima. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, anche se solo il campo dirà se l’atteggiamento potrà essere davvero offensivo o bisognerà soprattutto difendere, a cominciare dagli uomini di fascia. Comunque, indichiamo Skorupski in porta e davanti a lui i quattro difensori Posch, Beukema, Lucumí e Lykogiannis; nella mediana felsinea invece le tre maglie dal primo minuto potrebbero essere assegnate a Fabbian, Freuler e Moro; infine, nel tridente d’attacco del Bologna potremmo ipotizzare ala destra Orsolini, centravanti l’ottimo Castro e infine Ndoye titolare a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BOLOGNA: IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Tsimikas, van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold; Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Nunez. All. Slot.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.