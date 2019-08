Probabili formazioni Liverpool Manchester City/ Quote, Mignolet dal 1^ minuto?

Dovremo attendere le ore 16,00 (secondo il fuso orario italiano) per il fischio d’inizio della partita tra Liverpool e Manchester City, match che vale la finale del FA Communiti Shield 2019 e di cui ora controlleremo da vicino le probabili formazioni. Il calcio inglese torna quindi protagonista e lo fa con il primo trofeo nazionale messo in campo ovvero il Community Shield, che metterà di fronte oggi a Wembley i citizens (campioni di Inghilterra e vincitore della FA Cup) e i Reds di Klopp (presenti in quanto 2^ classificati nell’ultima Premier league) Terminata l’estate quindi si fa subito sul serio con una finale secca che potrebbe dirci molto sulla stagione del campionato che verrà. Va detto che con il tempo il Community Shield ha perso parte del suo prestigio, ma quando in campo vi sono Citizens e Reds il clima è subito bollente: non saremmo quindi sorpresi nel vedere solo titolari nelle probabili formazioni di Liverpool Manchester City, benchè entrambi gli spogliatoi si contino assenti o giocatori non in condizione. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO

In vista della finale del Community Shield ecco che il favore del pronostico è tutto per citizens, data la bellissima stagione che l’anno scorso i citizens hanno vissuto. Anche il portale snai pare ben d’accordo e per l’1×2 ha fissato a 1,90 la quota per il successo del City, elevando a 3,80 la valutazione per la vittoria dei Reds: il pari vale 3,75.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI KLOPP

Per quanto riguarda la metà campo dei Reds per le probabili formazioni di Liverpool Manchester City ecco che Klopp ha parecchi grattacapi alla vigilia del fischio d’inizio. Parecchi dei suoi big infatti hanno fatto ritorno alla base dopo le vacanze e solo nei giorni scorsi e molti non sono ancora in condizione. Sono quindi parecchi i ballottaggi che si accendono, perfino tra i pali, con Alisson che ha finora ha messo nelle gambe appena 60 minuti nell’ultimi test match. Ecco quindi che tra i pali dovremmo vedere ancora Mignolet come già con il Napoli, mentre davanti troveranno posto Alexander Arnold, Matip, Van Dijks e Robertson. Sono poi maglie confermate rispetto agli ultimi schieramenti visti, anche a centrocampo, con presenti dal primo minuto nel 4-3-3 Henderson, Fabinho e Wijnaldum. Le vere novità potrebbero arrivare dall’attacco dove Klopp potrebbe decidere di arrischiare Firmino e Salah, appena tornati dalla vacanze, assiema a Origi.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Meno problemi nelle probabili formazioni di Liverpool Manchester city per Guardiola che da tempo ha a disposizione uno spogliatoio più completo. Conservando il 4-3-3 come modulo di base dovremmo vedere in campo dal primo minuto Stones e Laporte al centro, con il duo Walker-Zinchenko ai lati. Per la mediana vi sarà spazio poi per Rodrigo in cabina di regia, con al fianco dal primo minuto De Bryune e D. Silva. Anche in attacco le maglia paiono già consegnate: vedremo infatti in campo fin da subito Bernardo Silva, Sterling e Sane.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; D.Silva, Rodrigo, De Bruyne; B.Silva, Sterling, Sane. All: Guardiola.



