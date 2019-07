Diretta Wolverhampton Manchester City/ Streaming video e tv: finale PL Asia Trophy

Wolvherampton Manchester City, alle ore 14:30 di sabato 20 luglio presso l’Hognku Stadium di Shanghai, è la finale del Premier League Asia Trophy 2019: la competizione estiva si gioca in Cina e mette di fronte le due squadre che hanno ottenuto la vittoria in semifinale. Quasi scontata la presenza dei campioni d’Inghilterra, che anche con tanti giovani in campo si sono sbarazzati del West Ham ribaltando lo svantaggio iniziale e segnando quattro gol; tuttavia ha fatto poker anche il Wolverhampton, semifinalista dell’ultima FA Cup e capace tre giorni fa di demolire le speranze di un Newcastle che sta vivendo un periodo travagliato. E’ chiaro ed evidente che il risultato non sarà il primo punto all’ordine del giorno per le compagini impegnate a Shanghai, ma è altrettanto scontato che quando si va in campo si provi sempre e comunque a vincere; dunque staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Wolverhampton Manchester City, intanto possiamo valutare le possibili scelte dei due allenatori leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Wolverhampton Manchester City sarà trasmessa ancora una volta dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno dunque seguire questa partita sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) avendo anche l’alternativa dell’applicazione Sky Go, grazie alla quale attivare il servizio di diretta streaming video e usufruire così, senza costi aggiuntivi, di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI WOLVERHAMPTON MANCHESTER CITY

Nuno Espirito Santo potrebbe presentare lo stesso undici, rispetto alla semifinale, per Wolverhampton Manchester City: se così fosse vedremmo nuovamente il 3-5-1-1 con Bennett, Coady e Boly a proteggere il portiere portoghese Rui Patricio, mentre i due esterni giocherebbero in linea con il centrocampo e sarebbero Adama Traoré e Jonny, pronti a dare una mano alle mezzali Dendoncker e Joao Moutinho. Il regista sarà Ruben Neves; Gibbs-White e Diogo Jota si alterneranno invece nel ruolo di prima punta, potendo anche giocare fianco a fianco. Per quanto riguarda il Manchester City, stavolta Pep Guardiola potrebbe mischiare le carte in tavola e dare spazio ai titolari: davanti a Claudio Bravo possono dunque giocare ancora Harwood-Bellis e Laporte ma con Zinchenko a sinistra e Walker a destra, poi un centrocampo con Gundogan a tenere le trame del gioco aiutato da De Bruyne e David Siva, che potrebbe essere l’unico confermato. Incertezze sull’attacco, ma Sterling si candida al ruolo di prima punta di movimento con Bernardo Silva e Leroy Sané che dunque potrebbero agire ai suoi lati.



