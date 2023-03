Probabili formazioni Macedonia del Nord Malta/ Diretta tv: la prima di Marcolini!

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD MALTA: CHI GIOCA A SKOPJE?

Con le probabili formazioni di Macedonia del Nord Malta parliamo della partita che, in programma alle ore 20:45 di giovedì 23 marzo, si gioca a Skopje per il gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024. Siamo nel girone dell’Italia, dunque questo match dovrà essere osservato con attenzione; chiaramente la presenza in campo della Macedonia del Nord riporta alla mente il clamoroso flop dello scorso marzo, quando siamo stati eliminati al playoff delle qualificazioni ai Mondiali dovendo rinunciare per la seconda volta consecutiva alla fase finale.

Malta, dopo l’allontanamento di Devis Mangia, si è affidata a un altro CT italiano come Michele Marcolini; naturalmente le speranze di arrivare agli Europei sono scarsissime e sostanzialmente nulle, ma sarà interessante vedere se in qualche modo ci sarà un percorso di crescita. Ora nel frattempo dobbiamo valutare in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro squadre in campo per la partita, dunque prendiamoci del tempo nell’analizzare le probabili formazioni di Macedonia del Nord Malta.

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD MALTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Macedonia del Nord Malta, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere garantita dalla nostra televisione: per assistere alla partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024 non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video ma naturalmente, oltre alle informazioni utili che arriveranno dal sito della Uefa (www.uefa.com), potrete rivolgervi agli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD MALTA

GLI 11 DI MILEVSKI

Quello di Blagoja Milevski per Macedonia del Nord Malta è un 4-2-3-1, e poi naturalmente saranno da valutare le decisioni sui singoli. In porta dovremmo comunque avere Dimitrievski; davanti a lui una linea difensiva comandata da Musliu che può fare coppia con Ristevski, mentre sulle corsie laterali possono agire Ristovski a destra e Alioski sull’altro versante. In mezzo al campo avremo la cerniera mediana: Atanasov dovrebbe essere titolare, con lui potremmo vedere Spirovski che almeno sulla carta è favorito rispetto alla concorrenza di Elezi e David Babunski. Nel reparto avanzato ecco poi Doriev sulla fascia destra, Elmas dovrebbe invece partire largo a sinistra lasciando al solito Bardhi la mattonella di trequartista in zona centrale; la prima punta a tutti gli effetti Nestorovski, che è tornato tra i convocati della sua nazionale.

LE SCELTE DI MARCOLINI

Michele Marcolini potrebbe confermare, almeno per il momento, il 3-4-2-1 che veniva utilizzato in precedenza: secondo questo modulo in Macedonia del Nord Malta potremmo vedere una linea difensiva con Enrico Pepe, Apap e Borg schierati a protezione del portiere Bonello, poi due esterni che si alzano sulla linea di centrocampo e potrebbero essere Joseph Mbong a destra e Camenzuli sull’altro versante. A coprire la cerniera mediana sarebbero Guillaumier e Kristensen, in vantaggio su Stephen Pisani e Vella; poi ecco i due trequartisti a supporto dell’attaccante, qui i nomi possono essere quelli di Teuma e Jodi Jones che devono vincere la concorrenza di Gambin e Paul Mbong. A fare il centravanti, Satariano che è in ballottaggio con Montebello e Nwoko, vedremo cosa deciderà di fare Marcolini che già tra qualche giorno tornerà in campo nelle qualificazioni agli Europei 2024 per sfidare l’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD MALTA: IL TABELLINO

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Ristevski, Musliu, Alioski; Atanasov, Spirovski; Doriev, Bardhi, Elmas; Nestorovski. Allenatore: Blagoja Milevski

MALTA (3-4-2-1): Bonello; E. Pepe, Apap, Borg; J. Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, J. Jones; Satariano. Allenatore: Michele Marcolini











