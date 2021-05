Probabili formazioni Manchester City Psg/ Quote: Verratti sulla trequarti

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY PSG: CHI GIOCHERÀ OGGI?

Le probabili formazioni di Manchester City Psg ci regalano indicazioni molto importanti circa la semifinale di ritorno della Champions League che vedrà gli inglesi di Pep Guardiola partire da una posizione di forza, dal momento che settimana scorsa il Manchester City ha vinto per 1-2 in rimonta a Parigi una partita comunque decisa dagli episodi e che non annulla le speranze del Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino, che d’alronde in questa Champions League ha già vinto in trasferta sui campi di Barcellona agli ottavi e Bayern Monaco ai quarti.

I Citizens sono avvisati su una missione non ancora compiuta, anche se Guardiola è davvero ad un passo da quella che sarebbe per il Manchester City la prima finale di Champions League della storia. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Manchester City Psg.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Manchester City Psg. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i padroni di casa inglesi, dunque quota il segno 1 a 1,73, mentre poi si sale a valori molto simili per il pareggio e la vittoria esterna del Psg. Il segno X infatti è quotato a 4,00, mentre il segno 2 varrebbe 4,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY PSG

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Le probabili formazioni di Manchester City Psg dovrebbe vedere l’allenatore di casa Pep Guardiola confermare un assetto offensivo, con il modulo che potrebbe essere il 4-2-3-1 per i Citizens che sognano la doppietta Premier-Champions: in porta ci sarà Ederson; davanti a lui, la difesa a quattro del Manchester City dovrebbe invece vedere titolari da destra a sinistra il terzino Walker, i due centrali Stones e Rúben Dias ed infine sulla corsia mancina l’ex Inter e Juve Cancelo; a centrocampo stavolta potrebbe esserci un reparto a due con Rodri e Gundogan, ricordando però che c’è anche Fernandinho a disposizione; si dovrebbe poi procedere con il trio formato da Mahrez, De Bruyne e Foden sulla trequarti, perché stasera dovrebbe essere Bernardo Silva ad agire come punto di riferimento più avanzato della manovra del Manchester City, che pur con qualche difficoltà con gli attaccanti puri resta formidabile anche là davanti.

LE SCELTE DI POCHETTINO

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Manchester City Psg devono tenere conto dell’assenza dello squalificato Gueye. Di conseguenza, dovremmo vedere Danilo titolare nel cuore della mediana insieme all’ex romanista Paredes, perché invece Verratti dovrebbe essere avanzato al centro della trequarti, per andare a comporre un trio di lusso con Di Maria e Neymar alle spalle di Mbappé, che sarà invece il punto di riferimento più avanzato del 4-2-3-1 del Psg di Pochettino. Un compito molto delicato sarà tuttavia quello che toccherà alla difesa del Paris Saint Germain, che non potrà permettersi errori: ci sarà altra Italia anche nella retroguardia, perché davanti al portiere Navas ci sarà Florenzi come terzino destro, affiancato dall’altro ex giallorosso Marquinhos e Kimpembe che agiranno come coppia centrale, infine Dagba dovrebbe essere il terzino sinistro.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. Allenatore: Guardiola

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Dagba; Danilo, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. Allenatore: Pochettino.



