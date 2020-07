Probabili formazioni Milan Atalanta/ Quote: caos difesa per Pioli (Serie A)

Milan Atalanta si gioca alle ore 21.45: le due formazioni daranno vita a San Siro al derby lombardo e anticipo di lusso per aprire la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Parlando delle probabili formazioni di Milan Atalanta dobbiamo ricordare che si tratta delle due squadre che stanno facendo meglio da quando il campionato è ripartito. L’Atalanta vola sempre più in alto: con la vittoria contro il Bologna è arrivato il record di punti, ora si sognano il secondo posto e quota 100 gol segnati, nel cammino di avvicinamento alla Champions League che potrebbe far entrare i nerazzurri nella leggenda sportiva. Il Milan arriva invece dalla vittoria sul campo del Sassuolo e in generale da un mese eccellente, che ha cambiato il futuro dell’allenatore Stefano Pioli: serve però vincere pure contro l’Atalanta per inseguire il quinto posto che eviterebbe i preliminari di Europa League, traguardo che evidenzia come la stagione del Milan globalmente non sia stata di certo esaltante. Adesso però andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Atalanta secondo l’agenzia Snai: i nerazzurri partono favoriti, infatti il segno 2 è quotato a 2,10 mentre con il segno 1 si arriva a quota 3,05. Infine, il pareggio è l’ipotesi più remunerativa: con il segno X si arriva a 4,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Atalanta ci sono problemi per Stefano Pioli, perché la partita contro il Sassuolo ha lasciato in eredità gli acciacchi dell’ex Conti, l’infortunio del capitano Romagnoli e le squalifiche di Theo Hernandez e Bennacer. In difesa per di più il Milan deve fare i conti pure con un affaticamento per l’ex Kjaer, che però dovrebbe stringere i denti e scendere in campo, affiancato magari dal giovane Gabbia nella coppia centrale davanti a Gigio Donnarumma, con Calabria a destra e Laxalt a sinistra al posto di Theo per presidiare le fasce. Ci sarebbe anche l’ipotesi di arretrare in difesa l’altro ex Kessié, ma ciò causerebbe problemi a un centrocampo già privo di Bennacer, quindi crediamo che questa mossa sarà usata solo se strettamente necessario: al momento pensiamo all’ivoriano ancora in mezzo, con uno tra Biglia (favorito) e Krunic. Nessun problema invece in attacco, dove gli unici dubbi potrebbero essere dettati dal turnover: al momento comunque consideriamo titolari Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic nel terzetto alle spalle di Ibrahimovic, decisivo per la vittoria al Mapei Stadium.

LE MOSSE DI GASPERINI

Passando alla Dea, le probabili formazioni di Milan Atalanta vedranno Gian Piero Gasperini con meno problemi e di conseguenza chiamato all’equilibrio fra il desiderio di mettere in campo il migliore undici possibile in una sfida di certo affascinante e la necessità di gestire la rosa, pensando anche alla Champions League che ormai incombe. Hateboer rientra dalla squalifica e sarà dunque titolare, presumibilmente al pari di Gosens sulle due fasce nerazzurre. In attacco potrebbe toccare a Malinovskyi una maglia da titolare al fianco di Gomez dietro a Zapata, con Muriel come al solito arma preziosa a partita in corsa, mentre Pasalic potrebbe tornare in gioco in una posizione più arretrata se Gasperini decidesse di far rifiatare uno fra De Roon e Freuler nella coppia centrale di centrocampo. In difesa spera infine di trovare posto l’ex Caldara, altrimenti verrà confermato il terzetto più classico, formato da Toloi, Palomino e Djimsiti davanti al portiere Gollini.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Squalificati: Bennacer, Theo Hernandez.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA