Probabili formazioni Milan Atalanta/ Quote: confermato Messias, torna Scalvini

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Atalanta ci guidano verso il piatto forte della ventiquattresima giornata di Serie A con questa sfida tutta lombarda, fondamentale in chiave Europa. La squadra di Gasperini è attualmente sesti a quarantuno punto, tre in meno del Milan che occupa l’ultima posizione valida per l’accesso diretto in Champions League vale a dire il famigerato quarto posto.

Gli stessi rossoneri sembrano essersi messi da parte, almeno stando ai risultati, il momento difficile che ha accompagnato gli uomini di Pioli per tutto gennaio e febbraio con due pareggi e tre sconfitte in Serie A oltre ai ko di Coppa Italia ai supplementari col Torino e la cocente sconfitta nel derby di Supercoppa. Come detto però il Milan ha rialzato la china inanellando tre successi per 1-0 di fila contro Torin e Monza in campionato e soprattutto nella sfida europea col Tottenham. L’Atalanta. Gli orobici invece stanno attraversando un periodo molto instabile e privo di continuità, alternando le vittorie contro Sampdoria e Lazio con le sconfitte con Sassuolo e Lecce, senza dimenticare il ko di San Siro con l’Inter in Coppa Italia, grande obiettivo della stagione della Dea.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote di Milan Atalanta vedono favorita la squadra di casa con una quota, secondo il bookmakers Snai, pari a 2.20. A 3.35 troviamo il segno X del pareggio, poco più alto invece il due fisso in favore della Dea a 3.40. Interessante può essere la quota dell’X2 ovvero un pareggio o vittoria dell’Atalanta, data a 1.65 contro l’1.30 dell’1X.

Sembra molto probabile l’esito del Gol vale a dire entrambe le squadre a segno a 1.63 rispetto ai 2.15 del No Gol. Discorso certamente più equilibrato se si parla di Over: la possibilità di vedere almeno tre gol è data a 1.80, con l’esito opposto dell’Under a 1.90, dieci centesimi in più.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Atalanta vedono i rossoneri alle prese con più di qualche problema relativo agli infortuni, anche se dovrebbe cominciare a vedersi qualche rientro come quello di Maignan. Il portiere francese è stato fuori diversi mesi e potrebbe tornare ad indossare i guantoni del Diavolo al posto di Tatarusanu proprio in occasione della sfida con l’Atalanta. Non c’è nulla di certo e per questo motivo l’estremo difensore rumeno, reduce comunque da tre clean sheet dopo le numerose critiche, parte favorito. In difesa pochi dubbi con i giovani Kalulu e Thiaw che comporranno il trio insieme a Tomori. Confermatissimo dopo il gol al Monza Messias, che agirà largo a destra, con Theo Hernandez sul lato opposto e il duo di centrocampo Tonali-Krunic, quest’ultimo favorito su Bennacer ancora in dubbio. Davanti Brahim Diaz con Leao supporteranno l’unica punta Giroud.

LE MOSSE DI GASPERINI

Torna a sorridere il Gasp che per le probabili formazioni di Milan Atalanta può contare sui ritorni dalla squalifica di Scalvini e De Roon, perdendo però per lo stesso motivo Demiral. Come detto, il rientro del classe 2003 calza a pennello con l’assenza del turco e formerà il reparto davanti a Musso con Toloi e Djimsiti. Esterni di centrocampo Maehle e Zappacosta con il duo olandese De Roon e Koopmeiners nella zona nevralgica del campo. L’ex Salernitana Ederson sarà il trequartista di serata dietro agli intoccabili Lookman e Hojlund.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: IL TABELLINO

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

