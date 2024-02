Probabili formazioni Milan Atalanta/ Quote: Miranchuk oppure Pasalic? (Serie A, 25 febbraio 2024)

Leggiamo le probabili formazioni di Milan Atalanta perché cresce sempre di più l’attesa per il grande derby lombardo di stasera a San Siro, che sarà sicuramente il piatto forte della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli deve provare a sfatare un tabù dopo le due sconfitte contro i cugini bergamaschi all’andata e in Coppa Italia. Il Diavolo è reduce dalla qualificazione per gli ottavi di Europa League, ma anche da altri tre gol presi a Rennes confermando così di avere una difesa davvero troppo fragile. In campionato l’ultima è stato il ko contro il Monza e adesso servirebbe tornare alla vittoria, anche per tenere a distanza di sicurezza la Dea.

Detto che per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini gli ottavi di Europa League erano già cosa fatta grazie alla vittoria nel girone, dobbiamo soprattutto aggiungere che per la Dea questo è un periodo di forma eccellente, con cinque vittorie consecutive in campionato condite da 17 gol segnati e appena due al passivo, quindi notizie eccellenti per i bergamaschi sia in attacco sia in difesa, con una solidità che certamente in questo momento fa invidia ai cugini milanesi. Tutto questo premesso per presentare la partita, diamo adesso uno sguardo a tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Milan Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono leggermente favoriti i padroni di casa rossoneri: il segno 1 è infatti quotato a 2,35 per il successo del Milan, mentre in caso di vittoria esterna da parte dell’Atalanta la quotazione per il segno 2 è pari a 2,90 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello superiore, infatti il segno X è proposto a 3,50.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Atalanta vedono Stefano Pioli alle prese con la gestione delle forze dopo l’evidente errore commesso domenica scorsa a Monza. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 e non ci sono dubbi su Maignan in porta; davanti a lui ecco capitan Calabria che dovrebbe farcela a destra (altrimenti è pronto Florenzi), i due centrali Thiaw e Kjaer e infine per completare la difesa a quattro naturalmente Theo Hernandez a sinistra; le scelte si annunciano particolarmente delicate in mediana, dove infatti abbiamo per il Milan il doppio ballottaggio Adli-Bennacer e Reijnders-Musah; tutto più chiaro invece nel reparto offensivo, con Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao che saranno i titolari da destra a sinistra sulla trequarti a sostegno del centravanti Giroud, mentre Jovic sarà squalificato – ma dal primo minuto avrebbe comunque giocato il francese.

LE MOSSE DI GASPERINI

Sul fronte bergamasco, mister Gian Piero Gasperini per le probabili formazioni di Milan Atalanta dovrebbe invece scegliere come modulo di riferimento il 3-4-2-1, con Carnesecchi ormai stabilmente titolare in porta; davanti a lui, ecco i tre difensori Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; idee abbastanza chiare anche a centrocampo per la Dea, che dovrebbe scendere in campo a San Siro con Holm esterno destro, De Roon ed Ederson nel cuore della mediana e Ruggeri a sinistra, anche se qui potrebbe esserci un ballottaggio con Zappacosta; infine, nel reparto offensivo ecco Koopmeiners che agirà sulla trequarti insieme a uno tra Miranchuk e Pasalic, con il primo che potrebbe essere favorito in un ballottaggio tuttavia ancora incerto; infine, come centravanti spera Scamacca, ma in realtà il titolare dovrebbe essere il grande ex di turno, cioè De Ketelaere.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere. All. Gasperini.











