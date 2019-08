Probabili formazioni Milan Feronikeli/ Krunic e Bennacer in campo dal primo minuto?

Ultima trasferta internazionale dell’estate per Marco Giampaolo: questa sera alle ore 20,45 infatti avrò luogo l’amichevole tra il Milan e la squadra kosovara del Feronikeli, ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame le probabili formazioni che vedremo in campo. Ecco infatti che se Ramadami, tecnico del club padrone di casa, punterà solo su i suoi titolari, considerato il valore dell’avversario (ma pure lo stato di forma dato che i kosovari hanno già debuttato anche nelle coppe Uefa), ci attendiamo invece ampi ballottaggi per Giampaolo per le probabili formazioni di Milan Feronikeli. In casa rossonera infratti la situazione è ancora molto fluida, con nuovi nomi di mercato più o meno pronti a esordire con la casacca del Diavolo e giocatori che sono entrati in condizione solo in questi giorni. Fissato il nuovo modulo quindi non sarà facile intuire le mosse del tecnico. Andiamo quindi ad esaminare da vicino le probabili formazioni di Milan Feronikeli.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN FERONIKELI

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Per le probabili formazioni di Milan Feronikeli, Giampaolo potrebbe concedersi qualche esperimento: tutto dipenderà però solo dalle ultime sensazioni ricevute nell’ultima sessione di allenamenti del mattino. In ogni caso il modulo di riferimento sarà il 4-3-1-2: qui tra i pali il titolare dovrebbe essere Donnarumma, ma il numero 1 è nome caldo di mercato per cui non sarà impossibile il ballottaggio con Pepe Reina. La difesa però è già stata fissata: troveremo in campo dal primo minuto Romagnoli e Musacchio al centro, con Calabria e Rodriguez ai lati, pur con Conti ancora a disposizione. Le prime novità quindi le potremmo riscontrare in mediana dove non sarà impossibile vedere dal primo minuto i nomi di Bennacer e Krunic, che ormai si sono ampiamente integrati nello spogliatoio: con loro spazio a Calhanoglu, ancora confermato. Occhi puntati in attacco: Suso sarà trequartista alle spalle di Castillejo e Piatek ma attenzione a Leao pronto ad esordire.

LE SCELTE DI RAMADAMI

Come detto prima, per le probabili formazioni di Milan Feronikeli, Ramadami schiererà dal primo minuto gli stessi undici che stanno cercando di farsi onore nelle coppe Europee, in Champions prima e poi anche in Europa league. Puntando quindi sul 4-2-3-1 ecco che tra i pali non mancherà Smakiqi, mentre in difesa avranno spazio Laadrovd e Prekai, con la coppia Hoxha-Islami adibita ai lati. In mediana cercano spazio dal primo minuto Dabiqual e Bojko, con Fazilu atteso sulla tre quarti a supporto dell’attacco, formato da Hotl, Carioca Jean e Rexha (prima punta).

IL TABELLINO MILAN FERONIKELI

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez: Krunic, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo, Piatek All. Giampaolo

FERONIKELI (4-2-3-1): Smakiqi; Hoxha, Laadrovd, Prekazi, Islami; Dabiqual, Bojko; Hotl, Fazilu, Carioca Jean; Rexha All. Ramadami



