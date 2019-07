Risultati Europa League/ Diretta gol live, ritorno 2° preliminare (30 luglio)

I risultati di Europa League, per le partite del ritorno nel secondo turno preliminare, si snodano lungo un percorso davvero lungo: sono tantissime le sfide in programma perché tante sono le squadre coinvolte in questo cammino che dovrà poi portare alla fase a gironi, dove attendono già le due italiane (Roma e Lazio) che hanno conquistato direttamente la qualificazione ai gruppi. Il Torino, che all’andata ha dominato contro il Debrecen facendo un sostanziale passo avanti verso il passaggio del turno, sarà in campo giovedì; in questo martedì 30 luglio invece sono quattro le partite di cui parliamo, e che dunque ci diranno i nomi delle prime formazioni che faranno un passo avanti. Anche mercoledì 31 saremo in campo, per la sola Cukaricki-Molde nel cui primo atto non ci sono stati gol o emozioni. Andiamo comunque a vedere quali sono queste quattro sfide che inaugurano i risultati di Europa League, per il quadro del ritorno del secondo turno preliminare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI MARTEDì

I risultati di Europa League per il ritorno del secondo turno preliminare si aprono dunque con quattro partite del martedì: alle ore 17:45 saremo già in campo con Lincoln Red Imps-Ararat Armenia e Suduva-Tre Penne. Dieci minuti più tardi è invece prevista la seconda sfida, vale a dire Dudelange-Shkendija; la chiusura è per le ore 18:00 con Feronikeli-Slovan Bratislava. Come possiamo notare, non ci sono nomi illustri almeno in questo tardo pomeriggio; il fatto che i principali campionati europei qualificano le loro migliori squadre alla fase a gironi di Champions League incide sulla composizione dei preliminari di Europa League, ma abbiamo già visto che ci sono realtà importanti come ad esempio Wolverhampton ed Espanyol, senza contare ovviamente il nostro Torino che ha preso il posto del Milan (a dire il vero della Roma, che ha sostituito i rossoneri). Per quanto riguarda queste sfide del martedì, potremmo avere una bella occasione per vedere all’opera nella fase a gironi alcune società che potrebbero fare un bel salto di qualità; per alcune di loro arrivare a quell’obiettivo di giocare tra settembre e dicembre in ambito internazionale equivarrebbe quasi a vincere la coppa, dunque adesso ci possiamo mettere comodi per vedere quello che succederà…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:45 Lincoln Red Imps-Ararat Armenia (andata 0-2)

Ore 17:45 Suduva-Tre Penne (andata 5-0)

Ore 17:55 Dudelange-Shkendija (andata 2-1)

Ore 18:00 Feronikeli-Slovan Bratislava (andata 1-2)



