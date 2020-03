Probabili formazioni Milan Genoa/ Diretta tv, Pioli recupera Donnarumma (Serie A)

Con le probabili formazioni di Milan Genoa parliamo della partita che si gioca alle ore 12:30 di domenica 8 marzo, valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: la Lega ha deciso di recuperare le gare della scorsa settimana dopo soli 7 giorni, facendo slittare il 27^ turno. In questo modo ci sarà una parvenza di “regolarità”, anche se a San Siro avremo porte chiuse come in tutti gli altri stadi; la situazione resta quella della data originaria, almeno per queste due squadre perché nel frattempo il Napoli ha giocato e vinto prendendosi tre punti di vantaggio sul sesto posto, mentre il Lecce ha perso e dunque per il Grifone c’è una bella occasione di avvicinare la salvezza. Aspettando il lunch match della domenica, possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Genoa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Genoa sarà trasmessa su DAZN1: il canale, disponibile al numero 209 del decoder Sky, è disponibile non solo agli abbonati della piattaforma DAZN ma anche ai clienti da almeno tre anni della televisione satellitare. In alternativa la partita del campionato di Serie A si potrà seguire anche nel tradizionale metodo della diretta streaming video, dunque installando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

I DUBBI DI PIOLI

Rispetto alle probabili formazioni di Milan Genoa di una settimana fa, Stefano Pioli ha recuperato Kjaer: il danese a questo punto si candida per una maglia come centrale al fianco di Alessio Romagnoli ma deve vincere la concorrenza di Gabbia, che potrebbe comunque essere schierato titolare. Andrea Conti e Théo Hernandez prendono regolarmente posto sugli esterni, ce la fa anche Gigio Donnarumma che dunque andrà in porta; a centrocampo resta indisponibile Krunic ma ormai Pioli ha trovato l’assetto giusto con una linea a quattro, nella quale Bennacer fa il playmaker avendo accanto a lui Kessie. Sulle corsie partono Castillejo e Rebic, il croato a dire il vero gioca da finto esterno perché nella realtà dei fatti si posiziona come secondo attaccante supportando Ibrahimovic; a questo proposito lo svedese sarà chiaramente il riferimento avanzato per tutti mentre alle sue spalle agirà Calhanoglu, a giocarsi un posto davanti è Rafael Leao che però dovrebbe partire dalla panchina.

LE SCELTE DI NICOLA

La speranza di Davide Nicola per Milan Genoa è quella di recuperare almeno Lerager e Pajac; ad ogni modo gli undici schierati dal tecnico dei liguri non dovrebbero cambiare, la squadra sarà disposta con un 3-5-2 nel quale Ankersen e Criscito avanzano il loro raggio d’azione posizionandosi in linea con i tre centrocampisti. Schone dovrebbe essere il regista schierato davanti alla difesa; ai suoi lati in qualità di mezzali giocheranno Sturaro e Behrami, che possono portare fisicità ed esperienza. A protezione del portiere Perin ci sono Biraschi, Cristian Romero e Andrea Masiello che è arrivato a gennaio e si è preso subito una maglia da titolare; i dubbi maggiori per Nicola riguardano l’attacco dove a giocarsi i due posti disponibili sono in quattro. Pandev sembra comunque essere favorito sulla concorrenza, il che significa che Sanabria, Favilli e Pinamonti sono in competizione per la maglia da centravanti. Mettiamo il paraguaiano nella formazione titolare, ma l’allenatore del Genoa deciderà solo all’ultimo chi mandare in campo dal primo minuto.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; A. Conti, Gabbia, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Kjaer, Laxalt, Saelemaekers, Paquetà, Bonaventura, D. Maldini, Rafael Leao

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: –

Indisponibili: Duarte, Lucas Biglia, Krunic

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Romero, A. Masiello; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria

A disposizione: Ichazo, Soumaoro, C. Zapata, Goldaniga, Cassata, Eriksson, Jagiello, Barreca, Iago Falque, Pinamonti, Destro, Favilli

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: –

Indisponibili: Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Pajac



