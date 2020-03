Assemblea Lega Serie A/ Diretta, recuperi e campionato a porte chiuse: oggi si decide

Oggi, mercoledì 4 marzo 2020, è un giorno decisivo per le sorti della Serie A 2019-2020, un campionato ormai scivolato nel caos a causa dell’emergenza Coronavirus. Le ultime notizie sono decisamente negative: dopo l’ondata di rinvii nelle scorse due giornate di Serie A, con il corollario di polemiche spesso roventi in particolare fra l’Inter e l’amministratore delegato della Lega, Paolo Dal Pino, ecco che oggi è in programma una assemblea della Lega Serie A che è chiamata a prendere decisioni molto delicati. La posizione del Governo sembra essersi irrigidita: le scuole ad esempio vanno verso una chiusura prolungata e anche le manifestazioni sportive vanno verso uno stop, o come minimo verso un lungo periodo di partite solamente a porte chiuse, se non addirittura rinviate. Nello scenario peggiore, l’intera Serie A potrebbe essere dunque a rischio, perché un mese senza campionato diventerebbe poi logicamente impossibile da recuperare, se si considera che già ora l’Inter non avrebbe date disponibili per giocare tutte le partite, qualora andasse avanti in Coppa – pure la Juventus è in una posizione sempre più critica, dopo il rinvio della sfida di Coppa Italia con il Milan.

ASSEMBLEA LEGA SERIE A: GLI SCENARI

L’assemblea di Lega Serie A dunque si ritroverà a fare i conti con una patata bollente davvero difficile da gestire. Anche se si riuscisse a scongiurare lo scenario peggiore, andremmo comunque verosimilmente verso alcune settimane a porte chiuse, ed inoltre va trovata una difficile quadra sulle date di tutti i recuperi, che aumentano sempre di più (compresa la Coppa Italia). Sappiamo che l’Inter vorrebbe giocare prima contro la Sampdoria e poi contro la Juventus, per conservare l’ordine delle partite, però questo impedirebbe di completare nel weekend che arriva il programma della scorsa giornata. Da notare che in teoria quattro partite su sei dovrebbero essere lunedì 9 per aspettare la fine dell’attuale ordinanza (domenica 8), ma questa esigenza naturalmente verrebbe meno se fossero disposte porte chiuse a oltranza. Si naviga a vista dunque, di conseguenza è anche possibile che l’assemblea della Lega Serie A si ritrovi impossibilitata a prendere oggi una decisione definitiva.

