Probabili formazioni Milan Juventus/ Diretta tv, Calhanoglu salta il big match?

Si giocherà solo domani sera a San Siro, alle ore 21.45 il big match della 31^ giornata di Serie A tra Milan e Juventus e siamo davvero impazienti di vedere quali saranno le mosse di Pioli come di Sarri per le probabili formazioni. Dopo tutto entrambe le squadre approdano a questo scontro diretto, tra le classiche della Serie A, avendo alle spalle alcune sfide impegnative: pure domani non possiamo che attenderci solo i titolari per le probabili formazioni di Milan e Juventus. La sfida infatti si annuncia troppo importante: i rossoneri infatti sono impazienti di mettere in scacco la Vecchia Signora e vendicare gli ultimi precedenti sfortunati con i bianconeri in Coppa Italia; la Juventus invece deve capitalizzare il vantaggio ottenuto in classifica solo nel turno precedente contro la Lazio (fermata proprio da Pioli), per involarsi verso l’ennesimo scudetto. Ci attende dunque una sfida infuocata, dove a Pioli come a Sarri non saranno concessi errori nel fissare le probabili formazioni di Milan Juventus: esaminiamo le loro mosse!.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Juventus verrà trasmessa in diretta tv sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky e che è accessibile sia agli abbonati della piattaforma titolare dei diritti sulla gara che a quelli della televisione satellitare. In alternativa i clienti DAZN potranno ovviamente seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video: basterà loro utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, come altra soluzione dovranno avere una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN JUVENTUS

LE MOSSE DI PIOLI

Benché i rossoneri abbiano sulle gambe 90 minuti intensi con la Lazio, pure per le probabili formazioni di Milan Juventus, Pioli dovrà di nuovo puntare sui soliti titolari, dovendo rinunciare solo a Hakan Calhanoglu, che si è fermato per un problema al polpaccio. Domani a San Siro saranno dunque grandi riconferme rispetto all’11 visto all’Olimpico: nel 4-2-3-1, vedremo dunque Conti e Theo Hernandez adibiti in corsia, con la difesa completata dalla coppia Romagnoli-Kjaer: in mediana ancora titolari dal primo minuto Bennacer e Kessie. In attacco come detto dovremo fare a meno del turco: vedremo allora domani dal primo minuto Ibrahimovic come prima punta e alle spalle il terzetto con Saelemaekers, Bonaventura e Rebic (pure Castillejo non verrà arrischiato dopo l’infortunio).

LE SCELTE DI SARRI

Sarà invece appena più complicato il lavoro di Maurizio Sarri per disegnare le probabili formazioni di Milan Juventus: il tecnico, oltre ai noti infortunati pure domani dovrà fare a meno di De Ligt e Dybala, questi sanzionati dal giudice sportivo nell’ultimo turno. Ecco che allora nel 4-2-3-1, rivedremo dal primo minuto al centro della difesa Rugani, in compagnia di Bonucci: pronti Danilo e Cuadrado (questo in gol col Torino) per le fasce. A centrocampo appaiono confermati dal primo minuto Bentancur e Pjanic, con Matuidi che rientra dal primo minuto. Sono infine maglie già consegnate in attacco: senza la Joya sarà infatti Higuain (finora tenuto come jolly dalla panchina) a farsi vedere dal primo minuto come prima punta. Ai lati del Pipita non mancherà Cristiano Ronaldo, mentre a destra Bernadeschi dovrebbe spuntarla come titolari su Douglas Costa.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 T Hernández; 79 Kessié, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 5 Bonaventura, 18 Rebic; 21 Ibrahimovic All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 24 Rugani, 13 Danilo; 30 Bentancur, 5 Pjanic,14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 C Ronaldo. All. Sarri



