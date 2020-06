Probabili formazioni Milan Lecce/ Quote: tanti gli ex al Via del Mare (Serie A)

Dopo lunga attesa eccoci: questa sera al Via del Mare si accenderà alle ore 19.30 la sfida per la 27^ giornata di Serie A tra Lecce e Milan, di cui ora andremo a vedere da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Liverani come di Pioli per iniziare al meglio questa seconda parte della stagione 2019-2020 di campionato: entrambi però per disegnare le probabili formazioni di Lecce e Milan pure dovranno fare attenzione a qualche assente, anche tra i loro titolari favoriti. Pure entrambi gli allenatori, a grandi linee non dovrebbero avere grossi problemi a fissare un buon 11, necessario per fare propri i tre punti messi in palio, certo indispensabili. Lo sono per i giallorossi che non disperano della salvezza a fine stagione, come pure per il Diavolo che punta almeno a un biglietto per le Coppe UEFA. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Lecce e Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché all’andata i giallorossi abbiamo ben fatto soffrire gli avversari, pure alla vigilia della sfida di questa sera è il Milan il favorito dal pronostico come pure dalle quote date dal portale snai. Considerando l’1×2 vediamo subito che la vittoria rossonera oggi vale 1.60, contro il più elevato 5.25 fissato per il successo dei padroni di casa: il pareggio vale invece 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN

LE MOSSE DI LIVERANI

Per il primo match della Serie A dopo lo stop, ecco che Liverani per le probabili formazioni di Lecce Milan punterà sul consolidato 4-3-2-1, ricco di titolari, come pure anche di grande ex del match. A partire dalla porta, dove non mancherà Gabriel: pronti poi in difesa Lucioni e Rossettini, con Rispoli e Calderoni attesi ai lati del reparto arretrati. Per la mediana a tre Liverani dovrebbe poi scommettere dal primo minuto su Petriccione, con Majer e Barak ai lati (anche se non è da escludere l’inserimento di Falco, che porterebbe Mancosu ad agire al posto del numero 72 giallorosso). Già consegnate poi anche le maglie per l’attacco dei pugliesi con Lapadula titolare confermato in prima punta: al fianco pure l’ex Milan Saponara, in coppia con Mancosu (ma con Babacar pronto a intervenire dalla panchina al bisogno).

LE SCELTE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Lecce Milan, ecco che Mister Pioli potrebbe oggi proporci il 4-2-3-1 come modulo di partenza, già visto solo pochi giorni fa nella semifinale della Coppa Italia, persa contro la Juventus. Qui in ogni caso mancheranno però alcuni elementi importanti della rosa come Musacchio e Zlatan Ibrahimovic, e pure Duarte, che ancora non si è ripreso dal problema muscolare al flessore registrano pochi giorni fa. Pure però il tecnico non dovrebbe fare fatica ad assegnare le maglie da titolari, già dalla difesa, dove, oltre a Gigio Donnarumma tra i pali, pure vedremo in campo dal primo minuto Kjaer e Romagnoli al centro del reparto, con Theo Hernandez e Conti (favorito a Calabria) in corsia. Per la mediana si faranno trovare pronti questa sera al Via del Mare Kessiè e Bennacer, mentre dovrebbe essere Calhanoglu ad avanzare sulla tre quarti. In attacco infine Pioli dovrebbe confermare Castillejo e alte Rebic sull’esterno con Leao prima punta, anche se non è da escludere l’intervento di Bonaventura, alla sinistra del reparto offensivo: in tal caso sarebbe il ceco a fare da vertice.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-2-1): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 27 Calderoni; 37 Majer, 4 Petriccione, 72 Barak; 8 Mancosu, 18 Saponara; 9 Lapadula All. Liverani

MILAN (4-2-3-1): 99 G Donnarumma; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 79 Kessiè, 4 Bennacer; 7 Castillejo, 10 Calhanoglu, 18 Rebic; 17 Leao All. Pioli



