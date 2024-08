PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Una sera stuzzicante per più di un motivo, fra mille ricordi ma anche l’occasione di avere una “prova generale” a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato di Serie A, ecco i motivi per cui le probabili formazioni di Milan Monza sono da leggere con la dovuta attenzione a poche ore dalla seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, in onore dell’ex patron che certamente a modo suo ha fatto la storia di rossoneri e brianzoli.

DIRETTA MILAN MONZA/ Video streaming Canale 5: amichevole classica (Trofeo Silvio Berlusconi 13 agosto 2024)

In questa sede vogliamo concentrarci soprattutto sulle scelte tecniche e le indicazioni dal punto di vista tattico, entrambe le formazioni hanno cambiato l’allenatore in estate e di conseguenza c’è molto da scoprire. Paulo Fonseca può sorridere per gli ottimi risultati delle prestigiose amichevoli estive disputate dai rossoneri, ma questo sarà il primo test a San Siro e contro una rivale di Serie A. Dall’altra parte, il Monza si è affidato a un grande ex come Alessandro Nesta, che ha già debuttato in Coppa Italia con luci e ombre. Tutto questo premesso, scopriamo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Monza.

DIRETTA/ Monza Sudtirol (risultato finale 9-8 d.t.r.): brianzoli dal dischetto! (Coppa Italia, 9 agosto 2024)

PRONOSTICO E QUOTE PER IL TROFEO SILVIO BERLUSCONI

Sospendiamo un attimo le probabili formazioni di Milan Monza per parlare del pronostico in base alle quote dell’agenzia Snai. Parte certamente favorito il Milan, il segno 1 è quotato a 1,57 mentre con il segno X in caso di pareggio si arriverebbe a quota 4,00 ed infine con il segno 2 per un colpaccio del Monza il valore arriverebbe a 4,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA

I TITOLARI DI FONSECA

Le probabili formazioni di Milan Monza forniscono certamente spunti significativi circa le scelte di Paulo Fonseca a pochi giorni dal via della Serie A. Ecco allora Maignan in porta, con la difesa a quattro formata dai terzini Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, mentre Pavlovic e Tomori potrebbero essere i titolari in mezzo, ma c’è anche Thiaw in lizza. Meno dubbi a centrocampo grazie alla coppia di mediani formata da Reijnders e Bennacer mentre anche in attacco dovrebbe essere tutto chiaro, con il trio di confermati sulla trequarti, cioè da destra a sinistra Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao, a supporto di Morata che invece è ovviamente la grande novità dell’estate rossonera 2024.

Formazioni Monza Sudtirol/ Quote: Maldini titolare, gioca Djuric! (Coppa Italia, 9 agosto 2024)

ECCO LE SCELTE DI NESTA

Anche Alessandro Nesta lavora ormai in ottica campionato nelle probabili formazioni di Milan Monza, andiamo quindi a scoprire che cosa potrebbe proporci nel modulo 3-4-2-1 degli ospiti brianzoli: il portiere titolare del Monza stasera dovrebbe essere uno tra Pizzignacco e Sorrentino; davanti a lui la retroguardia a tre con Izzo, Pablo Marì e Carboni che dovrebbero giocare dal primo minuto; centrocampo a quattro per i brianzoli con Birindelli esterno destro, un dubbio tra i mediani perché al fianco di Pessina giocherà uno tra Bondo (favorito) e Sensi, infine avremo Kyriakopoulos a sinistra; il figlio d’arte Maldini invece agirà con uno tra Dany Mota (favorito) e Caprari sulla trequarti, alle spalle del centravanti Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Dany Mota; Petagna. All. Nesta.