Probabili formazioni Milan Parma/ Quote, Inglese cerca spazio dall’inizio (Serie A)

Con l’analisi delle probabili formazioni di Milan Parma parliamo della sfida che si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 15 luglio, valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: una partita che sulla carta varrebbe un posto nella prossima Europa League, ma per i ducali – pur reduci dal clamoroso pareggio ottenuto contro il Bologna – sono lontani 9 lunghezze dai rossoneri che occupano il settimo posto, nel post-lockdown hanno perso parecchio terreno e forse non riusciranno più a recuperare. La speranza è comunque l’ultima a morire e allora Roberto D’Aversa spera sempre nel colpo grosso; il Milan però sta bene e lo ha dimostrato anche a Napoli, passando in vantaggio e poi riprendendo una partita che si stava complicando, ottenendo un punto che gli ha permesso di rimanere a contatto con i partenopei anche se ora il Sassuolo sta prepotentemente risalendo la corrente. Vediamo allora quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la serata di San Siro; aspettando che la partita di Serie A abbia inizio, prendiamoci qualche momento per valutare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Parma.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Milan Parma l’agenzia Snai ci dice che i rossoneri sono nettamente favoriti: il segno 1 che identifica la loro vittoria vi permetterebbe di incassare una quota di 1,45 volte quello che avevate messo sul piatto, contro il valore di 6,50 che accompagna invece il segno 2 per il successo esterno dei ducali. Tendente a questa eventualità dell’affermazione in trasferta è anche l’ipotesi del pareggio, perché il segno X porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA

LE SCELTE DI PIOLI

Milan Parma è una partita speciale per Stefano Pioli, figlio della città ducale: nel suo 4-2-3-1 non ci sarà Saelemaekers, espulso con due ammonizioni in rapida sequenza e dunque squalificato. E’ allora possibile che sia nuovamente Paquetà a prenderne il posto, ma tutto sommato potrebbe anche vincere la soluzione con Bonaventura spostato a destra e la conferma di Calhanoglu in posizione centrale e Rebic sulla sinistra, sistema questo che permetterebbe al tecnico di schierare Ibrahimovic da prima punta. Resta sempre viva l’opzione Rafael Leao, con uno di questi giocatori in panchina per naturale turnover; per lo stesso motivo in difesa Calabria potrebbe prendere il posto di Andrea Conti a destra, davanti a Gigio Donnarumma invece ci saranno come sempre Kjaer e Alessio Romagnoli mentre a sinistra agirà Theo Hernandez (tornato al gol), la cerniera mediana sarà formata da Kessie e Bennacer che non conoscono la parola riposo, e dunque dovrebbero essere ancora titolari.

GLI 11 DI D’AVERSA

In Milan Parma D’Aversa deve come sempre valutare i tanti diffidati, ma se non altro ha ritrovato il gol di Inglese: l’attaccante adesso sogna una maglia da titolare visto che Cornelius non è ancora al top della condizione, l’alternativa è che Kulusevski venga schierato come centravanti tattico mandando Gervinho a destra e Kucka, ex della partita, a fare l’esterno sinistro come già accaduto nel corso della carriera. In mediana il tecnico del Parma potrebbe confermare le scelte di mercoledì, affidando dunque la cabina di regia a Scozzarella e destinando Hernani a fare la mezzala; sull’altro versante ci sarebbe come sempre lo sloveno Kurtic (che ha dato il via alla rimonta nel derby d’Emilia), in difesa il ballottaggio è tra Darmian e Laurini per la fascia destra, a sinistra giocherà invece senza problemi Gagliolo così come è confermata la coppia centrale a protezione del portiere Sepe, composta ovviamente da Iacoponi e Bruno Alves.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, A. Conti, Gabbia, Laxalt, Krunic, Lucas Biglia, Paquetà, D. Maldini, Rafael Leao

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: Saelemaekers

Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Gervinho, Kulusevski, Kucka

A disposizione: Colombi, I. Radu, Laurini, Dermaku, Giu. Pezzella, Barillà, Brugman, A. Grassi, Karamoh, Cornelius, Inglese, Sprocati

Allenatore: Roberto D’Aversa

Squalificati: –

Indisponibili: –



© RIPRODUZIONE RISERVATA