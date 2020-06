Probabili formazioni Milan Roma/ Quote: Pioli punta su Gabbia titolare (Serie A)

Siamo impazienti di analizzare da vicino le probabili formazioni di Milan e Roma, big match della 28^ giornata della Serie A, che avrà luogo solo oggi pomeriggio, alle ore 17.15 e a stretto giro dall’ultimo impegno col campionato. Sono infatti passati appena 4 giorni da che le formazioni di Pioli e Fonseca sono scese in campo: in così poco tempo non è stato dunque facile per i due allenatori far riposare e recuperare i propri giocatori titolari, che pure oggi, saranno ovviamente i protagonisti. Visto l’avversario e la posta in palio (entrambi i club lottano per un posto in Europa), di fatto per le probabili formazioni di Milan e Roma ci attendiamo ben poco turnover: facilmente entrambi i tecnici punteranno sui giocatori maggiormente degni di fiducia, sempre facendo i conti però con gli inevitabili assenti. Tra cui pure, anche alla vigilia della 28^ giornata di Serie A troviamo nomi di peso, come Ibrahimovic e Zaniolo, la cui mancanza si farà certo sentire in campo a San Siro. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le scelte dei tecnici pure sarà il caso di prendere in esame il pronostico della sfida di Serie A, che pure vede i rossoneri, padroni di casa appena favoriti. Considerando le quote diramate dal portale Bwin, ecco che nell’1×2 il successo del Milan è stato dato a 2.55, mentre la vittoria della Roma vale 2.65: per il pari ecco la quota di 3.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

LE MOSSE DI PIOLI

In vista del big match all’Olimpico pare che Stefano Pioli abbia le idee ben chiare su a chi consegnare le maglie da titolari, fermo restando che verrà confermato dal primo minuto il 4-2-3-1. Tenuto comunque in dubbio dal primo minuto l’acciaccato Zlatan Ibrahimovic (che dovrebbe comunque sedersi al massimo in panchina), ecco che il tecnico ex Viola non ha dubbi nell’inserire Ante Rebic come prima punta titolare e di mettergli al fianco Bonaventura e Castillejo, mentre Calhanoglu agirà sulla trequarti, alle sue spalle. Non possiamo comunque escludere, a match in corso l’inserimento di Rafael Leao in avanti, con Rebic che a questo punto potrebbe prendere il posto del numero 5. Per la mediana Kessie e Bennacer non dubitano della propria titolarità: pure in difesa rimangono certe le presenze di Theo Hernandez e Conti ai lati del reparto, mentre al centro ecco il capitano Romagnoli, affiancato da Gabbia (Kjaer e Musacchio sono fuori uso).

LE SCELTE DI FONSECA

Anche per le probabili formazioni di Milan Roma, Fonseca non farà a meno del classico 4-2-3-1, dove però potrebbe accendersi qualche ballottaggio in più, rispetto agli avversari. Fissato il recuperato Pau Lopez tra i pali, ecco che di fronte al numero 1 spagnolo si candidano per una maglia da titolari Mancini e Smalling, mentre ai lati è ballottaggio tra Bruno Peres e Spinazzola per una maglia da titolare a destra: a sinistra si collocherà Kolarov dal primo minuto. Confermata poi a centrocampo la coppia con Veretout e Cristante, anche se non mancano valide alternative dalla panchina. Per l’attacco, messi in campo Lorenzo Pellegrini sulla trequarti ed Edin Dzeko prima punta, ecco che sono poi ballottaggi aperti per assegnare le ultime due maglie. Al momento la coppia Perotti-Under pare favorita ma pure Pastore e Kluivert sono alternative convincenti per il big match di San Siro.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): 99 G Donnarumma; 19 T Hernandez, 46 Gabbia, 13 Romagnoli, 12 Conti; 79 Kessiè, 4 Bennacer; 7 Castillejo, 10 Calhanoglu, 5 Bonaventura; 18 Rebic All. Pioli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; 11 Kolarov, 6 Smalling, 23 Mancini, 33 B Peres; 4 Cristante, 21 Veretout; 8 Perotti, 7 Pellegrini, 17 Under; 9 Dzeko All. Fonseca



