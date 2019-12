Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Diretta tv: Turati o Consigli tra i pali?

Solo domani pomeriggio tra le mura di San Siro si accenderà la sfida per la 16^ giornata della Serie A tra Milan e Sassuolo, le cui probabili formazioni sono ora alla nostra attenzione, alla vigilia del fischio d’inizio, previsto per le ore 15,00. Dopo anche il successo ottenuto solo nel turno precedente col Bologna, infatti c’è ancor più curiosità intorno alle mosse di Pioli, anche per le probabili formazioni di Milan Sassuolo. I rossoneri paiono aver rialzato finalmente la testa dopo un avvio di stagione non bello ma servono ancora punti e prestazioni importanti per poter cominciare a parlare di grandi obbiettivi. Non dimentichiamo che poi domani a frapporsi come ostacolo per i rossoneri ci sarà il Sassuolo di De Zerbi, impaziente di tornare al successo, che gli manca dalla 12^ giornata. Nonostante alcune assenze di peso, i neroverdi rimangono un avversario temibile e di certo domani sarà un grande match a San Siro. Andiamo allora a considerare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Sassuolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Sassuolo verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati al servizio dunque potranno seguire questa partita di Serie A al canale Sky Sport Serie A, e il match naturalmente sarà disponibile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE MOSSE DI PIOLI

Dopo anche la vittoria rimediata sul Bologna solo pochi giorni fa, ecco che Pioli pare aver trovato una buona quadra nel suo spogliatoio e dunque per le probabili formazioni di Milan Sassuolo potremmo individuare alcuni punti fermi per i rossoneri. In tal senso sono ormai delle certezze ai lati del reparto difensivo del classico 4-3-3 Theo Hernandez e Conti, come pure la coppia centrale formata da Musacchio e Romagnoli: (anche perché Duarte è fermo in infermeria). Per la mediana poi la prima ipotesi per la sfida casalinga di domani vede titolari Bennacer in cabina di regia, con Kessie e Bonaventura, anche se certo l’ex Atalanta rischia pure il posto in favore di uno tra Paquetà e Krunic. Sarà modulo a tre anche in attacco con Piatek prima punta e il duo Suso-Calhanoglu adibito ai lati.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Dovrebbe essere invece il 4-2-3-1 il modulo di partenza di De Zerbi per le probabili formazioni di Milan Sassuolo, dove potrebbe mancare dal primo minuto il numero 1 Consigli in favore di Turati. Oltre al ballottaggio tra i pali, ecco che in difesa paiono tutte maglie confermate visto che pure Marlon dovrebbe dare forfait: ci sarà allora spazio per Romagna e Ferrari, mentre sull’esterno il riferimento dovrebbero essere Toljan e Kyriakopulos. In mediana i primi nomi che salgono sono quelli di Locatelli e Magnanelli con Djuricic che all’occorrenza verrà arretrato: occhio però anche a Traorè, Duncan e Obiang sempre pronti dalla panchina. Maglie confermate poi in attacco per il Sassuolo con Caputo prima punta e ai lati Boga e Berardi.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma: 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): 63 Turati; 22 Toljan, 19 Romagna, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos; 73 Locatelli, 4 Magnanelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo All. De Zerbi



