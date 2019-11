Video/ Sassuolo Bologna (3-1): gol e highlights, De Zerbi vince il derby

Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Bologna 3-1 ci mostra il successo dei neroverdi nel derby emiliano, con gli uomini di De Zerbi che ritrovano la vittoria in casa davanti al loro pubblico. Resta deficitario il cammino dei felsinei in trasferta con appena 5 punti raccolti lontano dal Dall’Ara. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa si portano in vantaggio grazie a Caputo che batte Skorupski, in precedenza Marlon aveva rischiato seriamente di mettere nei guai Consigli con un retropassaggio rischiosissimo, soltanto grazie alla sua esperienza il numero 47 è riuscito a evitare il peggio. Nel secondo tempo il Sassuolo la chiude con Boga e ancora Caputo (doppietta per l’ex-attaccante dell’Empoli che quando è in giornata fa sfracelli), il Bologna aveva pure provato a riaprirla con Orsolini dopo che Sansone e Palacio avevano sciupato un clamoroso contropiede due contro zero facendosi rimontare da Toljan e Magnanelli, ma quando gli avversari ristabiliscono le distanze per gli uomini di Mihajlovic non c’è più niente da fare. Il portiere polacco, che ha alternato grandi parate a incertezze madornali, nel finale nega a Defrel la possibilità di calare il poker e rendere ancora più pesante il passivo per i rossoblù, che dopo un ottimo inizio di campionato ora devono guardarsi le spalle. L’assenza del tecnico serbo, ricoverato in ospedale per seguire un nuovo ciclo di chemioterapia con l’obiettivo di sconfiggere la leucemia che sta combattendo con la grinta e la tenacia che lo ha sempre contraddistinto sin dai tempi in cui giocava con la Stella Rossa, purtroppo si fa sentire e senza un condottiero come lui i giocatori si sentono smarriti, senza un valido punto di riferimento da seguire e su cui fare affidamento anche nei momenti più difficili, come accaduto la scorsa stagione quando il Bologna era terzultimo e rischiava seriamente di retrocedere in Serie B.

VIDEO SASSUOLO BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI

Le parole di uno dei protagonisti di Sassuolo Bologna, Francesco Magnanelli, ai microfoni di Sky Sport: “Stasera dovevamo portare a casa i tre punti per arrivare alla pausa in una zona di classifica tranquilla, con gli atteggiamenti giusti questo gruppo può fare grandi cose. In attacco abbiamo le qualità necessarie per far male a tutte le squadre che incontriamo, se giocheremo sempre con questa intensità ci potremo togliere un sacco di soddisfazioni. La strada per la salvezza resta ancora molto lunga, viviamo alla giornata senza farci prendere dall’ansia di vincere a tutti i costi”. Il commento di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo: “Sono soddisfatto sia del risultato che della prestazione, stiamo migliorando su tutti i livelli ma possiamo alzare ancora di più l’asticella. È vero che qualche partita l’abbiamo sbagliata ma va detto che da tempo dobbiamo fare i conti con le tante assenze che ci hanno privato di giocatori di assoluto valore. Siamo sulla strada giusta per tornare alle posizioni di classifica che ci competono, quando riavrò nuovamente la rosa al completo finalmente capirete di che pasta siamo fatti”.

VIDEO SASSUOLO BOLOGNA: GOL E HIGHLIGHTS





