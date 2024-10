PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE: ECCO CHI POTREBBE GIOCARE A SAN SIRO

Torna il campionato e allora le probabili formazioni Milan Udinese ci accompagnano verso la partita di oggi a San Siro per l’ottava giornata di Serie A. Per i rossoneri di Paulo Fonseca l’effetto derby sembra essere finito, prima della sosta ci sono state due sconfitte consecutive fra campionato e Champions League e allora adesso bisogna tornare a vincere, altrimenti la panchina dell’allenatore del Milan potrebbe tornare in bilico e si riaprirebbe un periodo complicato, in campo e fuori.

Attenzione però all’Udinese di Kosta Runjaic, che sta viaggiando su ritmi davvero eccellenti in rapporto agli obiettivi di inizio stagione. L’Udinese potrebbe tornare ad ambire a qualcosa in più della semplice salvezza, prima della sosta è arrivata la vittoria contro il Lecce e un bel risultato al Meazza sarebbe una notevole iniezione di fiducia. Insomma, ce n’è abbastanza per capire che le probabili formazioni Milan Udinese ci daranno notizie verso un match che si annuncia intrigante…

CURIOSIAMO ANCHE FRA QUOTE E PRONOSTICI

I nostri lettori lo sanno: le probabili formazioni di Milan Udinese adesso per qualche riga cedono il passo al pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai. I rossoneri sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a 5,00 già in caso di pareggio (segno X) e fino a 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

FONSECA SENZA THEO HERNANDEZ

La squalifica di Theo Hernandez è la notizia di spicco per Paulo Fonseca nelle probabili formazioni Milan Udinese, il francese dovrebbe essere sostituto da Terracciano o in alternativa Jimenez o pure Bartesaghi, sono quindi addirittura in tre a contendersi la maglia da terzino sinistro per affiancare Emerson Royal, Gabbia e Tomori nella difesa a quattro davanti a Maignan. Il modulo in questo momento è il 4-4-2, da centrocampo in su le idee sono sicuramente più chiare: Pulisic esterno destro, in mezzo Reijnders con Fofana, a sinistra chiaramente Rafael Leao; davanti il doppio attaccante e quindi Morata con Abraham, anche se l’inglese potrebbe essere insidiato da Okafor.

DUE DUBBI PER RUNJAIC

Sul fronte friulano, dovrebbero esserci due ballottaggi per mister Kosta Runjaic nelle probabili formazioni Milan Udinese. In questo caso il modulo è il 3-5-2, con il portiere Okoye che sarà protetto da uno fra il recuperato Giannetti e Tourè, che sono dunque in lotta per completare la difesa a tre dell’Udinese con Bijol e Kabasele; a centrocampo ecco Ehizibue esterno destro e Zemura sulla corsia mancina, mentre in mezzo sembrano certe le maglie da titolari per Lovric e Karlstrom, meno per Ekkelenkamp che deve infatti vincere la concorrenza di Zarrega; infine, nessun dubbio in attacco per i bianconeri friulani, con la fantasia di Thauvin al fianco del centravanti Lucca.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE: IL TABELLINO

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Terracciano; Pulisic, Reijnders, Fofana, Rafael Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.