PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA: LE SCELTE PER UN MATCH DELICATO

Le probabili formazioni Monza Roma sono una tappa fondamentale verso la partita di oggi per la settima giornata di Serie A, che si annuncia particolarmente delicata per entrambe le parti. Il Monza di Alessandro Nesta è tristemente ultimo in classifica, i segnali non sono tutti negativi, come hanno indicato l’onorevole sconfitta a Napoli e soprattutto il pareggio contro l’Inter, ma evidentemente questo ritmo non può bastare e serve subito una scossa, che un risultato di prestigio contro una big potrebbe sicuramente garantire.

La Roma di Ivan Juric tuttavia non si può permettere passi falsi: con l’arrivo del nuovo allenatore c’erano stati alcuni miglioramenti indicati dalle due vittorie consecutive in campionato, ma l’inattesa sconfitta sul campo dell’Elfsborg in Europa League ha riacceso i problemi in casa Roma. La trasferta sul campo dell’ultima in classifica potrebbe ridare slancio, ma in caso di passo falso potrebbe invece pesare come un macigno: ecco perché andranno analizzate con molta cura le notizie sulle probabili formazioni Monza Roma…

COSA CI DICONO QUOTE E PRONOSTICO?

Abbiamo già capito con le probabili formazioni Monza Roma che il match sarà delicato, le quote Snai ci dicono comunque che il pronostico sorride ai giallorossi: il segno 2 infatti è quotato a 1,95, mentre un pareggio varrebbe 3,35 volte la posta in palio sul segno X ed infine la prima vittoria in campionato del Monza sarebbe quotata a 4,00 per il segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA

COSA SI INVENTA NESTA?

Alessandro Nesta si gioca molto nel suo personale derby, le probabili formazioni Monza Roma ci dicono purtroppo che i brianzoli hanno tanti assenti e quindi dovranno fare di necessità virtù stasera. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Turati in porta, protetto dai tre difensori Izzo, Marì e Carboni; sulla fascia destra Pereira è favorito su Birindelli, mentre nel cuore della mediana agiranno Pessina e Bianco, con Kyriakopoulos esterno sinistro; sulla trequarti invece ci aspettiamo Maldini e Caprari a sostengo del centravanti Djuric. Attenzione però a una possibile variabile: dentro Bondo a centrocampo e avanzamento di Pessina, a discapito forse di Caprari.

QUALI CAMBI PER JURIC?

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni Monza Roma devono fare i conti con il deludente turnover in Svezia. Stasera dovrebbero tornare molti titolari nel modulo 3-4-2-1 aperto da Svilar in porta; nella retroguardia spazio per Mancini, N’Dicka e Angelino con l’assetto a tre; sulla destra dovrebbe giocare Celik, mentre Konè se la gioca con Pisilli, già decisivo contro il Venezia, per affiancare Cristante nel cuore della mediana. Come esterno sinistro indichiamo El Shaarawy, anche se non è da escludere un assetto più prudente con Hermoso in difesa e l’avanzamento di Angelino; infine, davanti dovrebbe tornare titolare Dybala, insieme a capitan Pellegrini alle spalle del centravanti Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA: IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.