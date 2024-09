DIRETTA NAPOLI MONZA, CONTE VUOLE LA VETTA

A chiudere questa domenica 29 settembre 2024 alle ore 20:45 per quanto riguarda la Serie A ci sarà la diretta Napoli Monza. Allo stadio Maradona, la squadra di Alessandro Nesta cercherà il colpo esterno in Campania.

Il 3-0 subito dal Verona è un lontano ricordo per Antonio Conte, dato che da quella sfida del 18 agosto i partenopei non hanno più perso, vincendole tutte e pareggiando solamente in casa della Juventus nell’ultimo turno di Serie A.

Il Monza invece è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, anche se il successo stagionale è arrivato di recente: stiamo parlando del sedicesimo finale di Coppa Italia con i brianzola abili ad archiviare la pratica Brescia per 3-1.

DIRETTA IN TV NAPOLI MONZA, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Siamo arrivati al paragrafo relativo alla diretta Napoli Monza. Se volete assistere alla partita dovrete essere. abbonati a DAZN.

Per quanto concerne la diretta streaming Napoli Monza invece potrete vedere la partita su smartphone, tablet e computer, sempre con l’abbonamento di DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA

Ora è il momento delle probabili formazioni della diretta Napoli Monza. I partenopei si schiereranno secondo il modulo 4-3-3. Caprile in porta, la difesa sarà invece formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo ecco McTominay, Lobotka e Anguissa con Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Il Monza risponde con il 3-4-2-1 con Turati tra i pali e la retroguardia composta da Izzo, Pablo Marì e Carboni. Agiranno da esterni Pereira e Kyriakopoulos con Pessina e Bondo duo di centrocampo. Maldini e Caprari saranno alle spalle di Djuric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI MONZA

Adesso invece ci troviamo ad analizzare insieme le quote per le scommesse della diretta Napoli Monza. Partono nettamente favoriti gli azzurri a 1.35 contro il 2 fissato a otto volte la posta in palio. Alto anche il segno X del pareggio a 5.00.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è dato a 1.60 mentre l’Under alla stessa soglia è a 2.30. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.85 e 1.95.