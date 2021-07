Probabili formazioni Napoli Bassa Anaunia/ Quali le prime scelte di Spalletti?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BASSA ANAUNIA: CHI IN CAMPO?

Questo pomeriggio alle ore 17.30 si accenderà l’amichevole tra Napoli e la selezione Bassa Anaunia: andiamo dunque a scoprire quali saranno le probabili formazioni di questo atteso test match estivo. Benchè sia difficile oggi far previsioni sulle scelte dei tecnici, segnalato che si tratta solo della prima sgambata dei campani e che pure se la vedranno oggi con una modesta selezione locale, pure siamo ben curiosi di scoprire le prime scelte di Spalletti, alla sua prima uscita da allenatore dei partenopei.

Le domande che ci poniamo in tal senso sono tante: il nuovo allenatore manterrà il 4-2-3-1 visto durante la scorsa stagione o rivoluzionerà lo schema? Come rivaluterà i giocatori in rosa, già presenti al ritiro estivo e chi tra questi saprà subito conquistare la fiducia dell’allenatore e della società ancor prima che comincia la stagione? Difficile dirlo: nel frattempo andiamo intanto a scoprire le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Bassa Anaunia.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BASSA ANAUNIA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Parlando delle mosse di Spalletti per le probabili formazioni di Napoli Bassa Anaunia, abbiamo accennato ai dubbi di modulo alla vigilia del test amichevole: il tecnico in settimana ha provato in allenamento soluzioni nuove, ma è assai probabile che per il momento non si discosti dal 4-2-3-1 impostato già durante la scorsa stagione. In ogni caso sono gran dubbi per le maglie da titolari: la rosa, pur mancando di alcuni big, è ben ricca e sicuramente scopo dell’allenatore sarà quello di dare gran spazio un po’ a tutti. Con Meret e Ospina ancora in vacanza, ecco che questa sera potrebbe esserci spazio per Idasiak tra i pali, mentre di fronte al portiere della primavera azzurra potrebbero farsi avanti Manolas e Luperto, con Koulibaly pronto per la ripresa: Malcuit e Costa potrebbero essere i giocatori indicati a guardia delle corsie. A centrocampo sicure le maglie di Demme e Elmas, anche se Lobotka cerca spazio: Zielinski potrebbe poi essere il punto di riferimento sulla linea della trequarti, a supporto di Ciciretti, Osimhen e Ounas. Attenzione però anche a Petagna e Politano sempre a disposizione, mentre Tutino è in forse viste le ultime trame di calciomercato.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Idasiak; Costa, Manolas, Luperto, Malcuit; Demme, Elmas; Ciciretti, Zielinski, Ounas; Osimhen All. Spalletti



