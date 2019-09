Probabili formazioni Napoli Brescia/ Diretta tv: Koulibaly è squalificato (Serie A)

Analizziamo insieme le probabili formazioni di Napoli Brescia: la partita del San Paolo rappresenta il lunch match della sesta giornata nella Serie A 2019-2020, ed è una sfida tra due squadre che nel turno infrasettimanale sono state sconfitte in casa. Il ko delle rondinelle contro la Juventus poteva essere messo in conto ma la squadra di Eugenio Corini ha comunque giocato 90 minuti di ottima intensità e ha sfiorato un’impresa che l’avrebbe portata in alta classifica; quarto posto per i partenopei, sorprendentemente sconfitti a domicilio dal Cagliari. Ad ogni modo siamo a fine settembre e Carlo Ancelotti non è allarmato; chiaro però che adesso il tecnico voglia riprendere subito il discorso per ridare certezze al suo progetto, e soprattutto evitare di staccarsi ulteriormente in classifica visto il passo che stanno tenendo le prime della classe. Aspettando allora che arrivi la domenica per l’inizio di questa partita, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio San Paolo, leggendo in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Napoli Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BRESCIA

I DUBBI DI ANCELOTTI

Squalificato Koulibaly (brutto inizio di campionato per il senegalese), dunque in Napoli Brescia Ancelotti ripropone la coppia difensiva composta da Maksimovic e Manolas a protezione di Meret, con il greco che pian piano sta recuperando la piena condizione. Sugli esterni dovremmo vedere all’opera Di Lorenzo e Mario Rui senza troppe sorprese; da valutare invece il centrocampo nel quale potrebbe trovare spazio Elmas, nel caso il macedone sarebbe impiegato al posto di Fabian Ruiz con la conferma di Allan che è importante per la fase di interdizione. Callejon e Zielinski i due esterni, anche se il già citato spagnolo potrebbe essere titolare a sinistra; come sempre i dubbi maggiori riguardano l’attacco, possibile esclusione per Lorenzo Insigne e rilancio di Milik, che si gioca il posto con Fernando Llorente per andare a giocare insieme a Mertens che invece dovrebbe essere favorito su Lozano. Comunque, la formazione del Napoli non sarà chiara fino a che non verrà diramata quella ufficiale.

LE SCELTE DI CORINI

Corini affronta Napoli Brescia con il solito rombo di centrocampo e ben poche sorprese: Tonelli il vertice basso in cabina di regia, Romulo dovrebbe invece essere confermato come trequartista a supporto della coppia offensiva formata da Balotelli (a caccia del primo gol con la nuova maglia) e Alfredo Donnarumma, cosa che spinge in panchina non solo Ayé ma anche Spalek che era stato fondamentale nella promozione dalla Serie B. Le due mezzali dovrebbero essere Dimitri Bisoli e Dessena, attenzione però allo stesso Romulo che può scalare a centrocampo qualora tra le linee dovesse essere fatta una scelta diversa; non cambierà nemmeno la difesa nella quale, anche a causa degli infortuni, Sabelli giocherà a destra con Mateju sull’altro versante, Chancellor deve farsi perdonare l’autorete di martedì sera e agirà al fianco di Cistana con Joronen che, come sempre, occuperà la porta delle rondinelle.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 19 Ni. Maksimovic, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 12 Elmas, 20 Zielinski; 14 Mertens, 99 Milik

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 23 Hysaj, 13 Luperto, 31 Ghoulam, 8 Fabian Ruiz, 24 L. Insigne, 34 Younes, 11 Lozano, 9 F. Llorente

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Tonelli

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 15 Cistana, 14 Chancellor, 3 Mateju; 25 D. Bisoli, 4 Tonali, 27 Dessena; 28 Romulo; 45 Balotelli, 9 Al. Donnarumma

A disposizione: 22 Alfonso, 19 Mangraviti, 5 Gastaldello, 16 Curcio, 29 Semprini, 8 Zmrhal, 23 L. Morosini, 7 Spalek, 32 Tremolada, 18 Ayé, 21 Matri

Allenatore: Eugenio Corini

Squalificati: –

Indisponibili: Martella, Magnani, Ndoj, Viviani, Torregrossa



