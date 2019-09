Probabili formazioni Napoli Brescia/ Quote: emergenza in difesa (Serie A)

Napoli Brescia si gioca alle ore 12.30: le due formazioni dunque sono attese in campo al San Paolo per il lunch match della sesta giornata della Serie A, sfida tra due squadre che nel turno infrasettimanale sono state sconfitte in casa. Il ko delle rondinelle contro la Juventus poteva essere messo in conto e la prestazione della squadra di Eugenio Corini è stata a dire il vero positivo. Adesso però il Brescia deve giocare sul campo del Napoli che non può permettersi un altro passo falso, dopo che i partenopei sono stati sorprendentemente sconfitti a domicilio dal Cagliari nel primo di due impegni consecutivi casalinghi che possiamo già dire avrebbero dovuto essere sfruttati meglio. Vediamo allora adesso come i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Brescia.

PRONOSTICO E QUOTE

Prima di scoprire le probabili formazioni di Napoli Brescia, possiamo dare uno sguardo al pronostico basato sulle quote dell’agenzia Snai. Largamente favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,27, mentre poi si sale a quota 6,25 in caso di pareggio (segno X) ed infine a 9,25 volte la posta in palio se invece dovesse avverarsi il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BRESCIA

I DUBBI DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Brescia spiccano i problemi in difesa per Carlo Ancelotti. Squalificato Koulibaly e acciaccato Maksimovic, ecco che potrebbe giocare Luperto al fianco di Manolas a protezione di Meret. Sarà titolare come terzino destro Di Lorenzo, davvero ottimo acquisto estivo, mentre a sinistra ecco il possibile ballottaggio fra Ghoulam e Mario Rui. Nel reperto di centrocampo sono tanti i dubbi legati al turnover: potrebbe trovare spazio Elmas, che contende il posto a Fabian Ruiz al fianco di Allan. Callejon e Zielinski dovrebbero invece essere i due esterni titolari. Altri dubbi interessanti riguardano l’attacco, dove è possibile l’esclusione di Insigne con rilancio di Milik, che si gioca il posto con Llorente per giocare insieme a Mertens, che invece dovrebbe essere favorito su Lozano.

LE SCELTE DI CORINI

Sul fronte lombardo, le probabili formazioni di Napoli Brescia ci dovrebbero regalare ben poche sorprese: Romulo dovrebbe essere confermato come trequartista a supporto della coppia formata da Balotelli e Donnarumma, uno dei nomi che si sono messi in grande evidenza in questo primo scorcio del nuovo campionato. Tonali sarà il punto di riferimento in cabina di regia, al suo fianco le due mezzali dovrebbero essere Bisoli e Dessena, attenzione però allo stesso Romulo che può scalare a centrocampo con un cambio di modulo da parte di Eugenio Corini. Non cambierà nemmeno la difesa nella quale, anche a causa degli infortuni, Sabelli giocherà a destra con Mateju invece terzino sinistro, mentre Chancellor nonostante l’autorete di martedì sera agirà al fianco di Cistana nella coppia centrale davanti a Joronen.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Luperto, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 12 Elmas, 20 Zielinski; 14 Mertens, 99 Milik. All. Ancelotti.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 31 Ghoulam, 8 Fabian Ruiz, 24 Insigne, 34 Younes, 11 Lozano, 9 Llorente.

Squalificati: Koulibaly.

Indisponibili: Tonelli.

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 15 Cistana, 14 Chancellor, 3 Mateju; 25 Bisoli, 4 Tonali, 27 Dessena; 28 Romulo; 45 Balotelli, 9 Donnarumma. All. Corini.

A disposizione: 22 Alfonso, 19 Mangraviti, 5 Gastaldello, 16 Curcio, 29 Semprini, 8 Zmrhal, 23 Morosini, 7 Spalek, 32 Tremolada, 18 Ayé, 21 Matri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Martella, Magnani, Ndoj, Viviani, Torregrossa.



