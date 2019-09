Diretta Brescia Juventus/ Streaming video DAZN: debutto per Balotelli (Serie A)

Brescia Juventus, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 24 settembre 2019, come anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A che ci propone infatti il suo primo turno infrasettimanale della nuova stagione. Sfida tra una neopromossa e i campioni d’Italia in carica, il confronto è sulla carta davvero arduo per gli uomini di Eugenio Corini, che però proprio in Brescia Juventus potranno finalmente far debuttare Mario Balotelli e possono fare affidamento anche su un inizio di campionato abbastanza positivo, con la vittoria sul campo dell’Udinese che ha portato le Rondinelle a quota sei punti. La Juventus di Maurizio Sarri dal canto suo con il successo sul Verona è salita a quota 10 punti: per ora va più che bene così, c’è però da notare che finora i bianconeri hanno convinto più contro le big che contro le piccole, ecco dunque che stasera Brescia Juventus potrà darci risposte importanti anche in questo senso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Juventus non sarà disponibile sui canali tradizionali della vostra televisione, perché si tratta di una delle partite in esclusiva sulla piattaforma DAZN in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, volendo sfruttare la televisione, installare l’applicazione direttamente su una smart tv che si possa connettere a internet. Proprio in questi giorni però è iniziata la collaborazione Sky-DAZN, chi tra gli abbonati Sky ha attivato l’offerta potrà seguire il derby sul canale 209 della piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA JUVENTUS

Nelle probabili formazioni di Brescia Juventus spicca il debutto di Balotelli con la maglia della squadra della sua città: ci attendiamo una coppia intrigante con Donnarumma nel 4-3-1-2 di mister Eugenio Corini, con Romulo favorito per occupare il posto da trequartista. In mediana ecco il terzetto tutto italiano formato da Bisoli, Tonali e Dessena, in difesa invece ci attendiamo Sabelli terzino destro, Mateju a sinistra, infine Cistana e Chancellor (favorito su Gastaldello) per formare la coppia centrale davanti al portiere Joronen. Nella Juventus invece dovrebbero tornare titolari Szczesny in porta e De Ligt nella linea difensiva con Bonucci, Danilo e Alex Sandro (quest’ultimo ancora in ballottaggio) per una retroguardia a quattro. Vari dubbi in mediana, dove la certezza è Pjanic ma le altre due maglie sono ancora tutte da assegnare, in attacco considerata l’esclusione dai convocati di Cristiano Ronaldo dovremmo vedere Higuain tra Cuadrado e Bernardeschi, con Dybala che di conseguenza rischia ancora di partire dalla panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Brescia Juventus. L’agenzia di scommesse sportive Snai vede favoriti i bianconeri e propone a 1,40 il segno 2. Molto più alte invece le quote per le altre due ipotesi: il segno X infatti è proposto a 4,75 mentre con il segno 1 si arriva fino a 7,50 volte la posta in palio.



