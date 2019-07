Probabili formazioni Napoli FeralpiSalò/ Le mosse di Ancelotti (amichevole)

Napoli FeralpiSalò si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, quando le due formazioni daranno vita a una significativa partita amichevole a Dimaro, sede del ritiro estivo del Napoli di Carlo Ancelotti, che a dire il vero deve riscattare la sconfitta subita nella prima uscita contro il Benevento. I risultati al momento contano poco, anche perché questa volta l’avversario del Napoli sarà una squadra di Serie C, ma certamente i partenopei sono chiamati a migliorare sotto ogni punto di vista. A ormai pochissime ore dal fischio d’inizio di questa partita, andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli FeralpiSalò.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FERALPISALÒ

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Parlando delle probabili formazioni di Napoli FeralpiSalò, dobbiamo sottolineare che certamente Carlo Ancelotti rispetto a settimana scorsa avrà a disposizione una maggiore scelta grazie a quei giocatori che sono arrivati un po’ più tardi nel ritiro di Dimaro. Per oggi pomeriggio potremmo dunque disegnare un 4-2-3-1 già abbastanza simile a quella che potrebbe essere considerata una “vera” formazione del Napoli in molti ruoli: in porta dovremmo vedere Contini; davanti a lui una retroguardia a quattro composta da Di Lorenzo a destra, Maksimovic e Chiriches centrali, Ghoulam a sinistra; in mediana la coppia formata dal giovane Gaetano e da Zielinski; infine Callejon ala destra, Mertens trequartista e Insigne esterno sinistro alle spalle della prima punta Milik.

LE SCELTE DI ZENONI

Test naturalmente di altissimo livello per la FeralpiSalò allenata da Damiano Zenoni. La formazione bresciana, ottima realtà della Serie C ormai da diversi anni, dovrebbe proporre oggi pomeriggio contro i partenopei il modulo 4-3-2-1: estremo difensore Livieri; davanti a lui si annuncia un compito piuttosto impegnativo per la difesa a quattro che da destra a sinistra dovrebbe vedere titolari Legati, Canini, Marchi e Contessa; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe essere composto da Scarsella, Pesce e Magnino; infine in attacco potremmo vedere Mauri e Maiorino insieme all’eterno “Airone” Caracciolo, sicuramente l’elemento più noto della FeralpiSalò.

TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Di Lorenzo, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. All. Ancelotti.

FERALPISALO’ (4-3-2-1): Livieri; Legati, Canini, Marchi, Contessa; Scarsella, Pesce, Magnino; Pesce, Maiorino; Caracciolo. All. Zenoni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA