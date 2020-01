Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Diretta tv, Gattuso richiamerà Mertens?

Si giocherà solo domani, sabato 18 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo, la sfida della 20^ giornata di Serie A tra Napoli e Fiorentina: analizziamone le probabili formazioni. Siamo infatti molto curiosi di sconoscere le mosse di Gattuso come di Iachini per le probabili formazioni di Napoli Fiorentina: tra vicende di mercato e pure il gravoso impegno nella Coppa Italia, bisognerà capire come comporre un 11 interessante. Certo in casa degli azzurri il tecnico dovrà in primis porre rimedio a qualche defezione di troppo nel suo spogliatoio: nella 20^ giornata di campionato infatti si dovrà fare a meno dello squalificato Mario Rui. Per i viola invece lo spogliatoio risulta praticamente al completo con l’esclusione di Ribery fermo ancora in infermeria. Vediamo allora da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Fiorentina sarà garantita da Dazn1: il canale è disponibile al numero 209 del decoder di Sky e, grazie alla sinergia tra le due emittenti, anche gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire questa partita (i clienti da più di tre anni avranno accesso al canale anche qualora non fossero abbonati Dazn). In alternativa, naturalmente, resta valida l’opzione della diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone sui quali installare la nuova piattaforma.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

LE MOSSE DI GATTUSO

In vista della 20^ giornata di serie A, Gattuso naturalmente non rinuncerà al classico 4-3-3 per disegnare le probabili formazioni di Napoli e Fiorentina: pure però vi saranno alcune novità nell’11 dei campani. Primo ballottaggio per il tecnico degli azzurri arriva dalla porta, con il duello Ospina-Meret. In difesa mosse obbligate con la conferma di Manolas e Luperto al centro e il duo Hysaj-Di Lorenzo sull’esterno, considerato che Rui è squalificato e in infermeria vi sono ancora Maksimovic e Koulibaly. Sono poi mosse quasi scontate nella mediana a tre con la conferma del trittico Allan-Fabian Ruiz-Zielinski. In attacco però si dovrà valutare in vista del match di San Paolo le condizioni di Mertens: rimane pronto dal primo minuto Milik come prima punta, affiancato probabilmente da Insigne (in doppietta in Coppa Italia) e Callejon.

LE SCELTE DI IACHINI

Analizzando le mosse di Iachini per le probabili formazioni di Napoli Fiorentina, vediamo che il primo dubbio del tecnico viola arriva dall’attacco: schierare o meno il colpo di mercato Cutrone? Il bomber ex Milan si è comportato molto bene all’esordio ma forse non è il caso di esagerare: l’attaccante partirà domani dalla panchina, dando quindi spazio dal primo minuto alla coppia Vlahovic-Chiesa. Sono invece maglie consegnate nella mediana a 5 della viola, con al centro ancora una volta il trittico Benassi-Pulgar-Castrovilli: toccherà allora a Lirola e Dalbert agire in corsia. Anche nella difesa della Fiorentina il nuovo tecnico pare avere le idee chiare: Dragowski sarà il titolare tra pali domani al San Paolo, mentre davanti al numero 1 presenzieranno Milenkovic, Pezzella e Caceres.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 13 Luperto, 23 Hysaj; 5 Allan, 5 Ruiz, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne All. Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 21 Lirola, 24 Benassi, 78 Pulgar, 8 Castrovilli, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 28 Vlahovic All. Iachini



© RIPRODUZIONE RISERVATA